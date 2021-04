Interrogazione, Caretta FdI Camera, su riduzione sforzo pesca e politiche Ue

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05764

presentato da

CARETTA Maria Cristina

testo di

Martedì 13 aprile 2021, seduta n. 485

CARETTA, CIABURRO, PRISCO e ALBANO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

con l'entrata in vigore del regolamento europeo n. 2019/1022 (cosiddetto WestMED) che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale (Gsa 9-10 e 11) la Commissione ha previsto che per l'anno 2021 la riduzione dello sforzo di pesca per le Gsa interessate sia quantificabile al 10 per cento. Per gli anni successivi potrà raggiungere un ulteriore 30 per cento. Stesso discorso vale per le altre zone di pesca (Gsa 16, 17, 18, 19) ricadute nel limbo del regolamento europeo n. 2021/90 che ne modifica le percentuali di riduzione dello sforzo di pesca con varianti del 3,8 e 8 per cento per il 2023, Anche qui la percentuale di riduzione dello sforzo di pesca nel quadriennio 2019-2023 raggiungerà il 36 per cento;

in termini di giornate di pesca, per l'intera flotta italiana si registrerà una riduzione totale di giorni di attività nel 2021 che oscillerà tra le 20 giornate per imbarcazioni inferiori ai 12 metri e le 39 giornate di inattività per imbarcazioni superiori ai 24 metri, recando un danno stimabile in circa 2.500 euro giornalieri ad imbarcazione, senza considerare l'effetto domino che ne scaturirà in termini economici e sociali in riferimento ai marittimi imbarcati, ai collaboratori, ai mercati ittici, alla cantieristica ed a tutta la filiera ittica;

la necessità di perseguire politiche europee mirate alla salvaguardia degli ecosistemi marini e della nursery nei nostri mari è consolidata e condivisibile; analoga, attenzione, tuttavia, non è riservata all'indice di crescita registrato nelle importazioni dai Paesi terzi di prodotti pescati o allevati che è passato da 1 milione di tonnellate del 2009 a quasi, 1,2 milioni di tonnellate del 2017 (+16 per cento), per un valore economico passato dai circa 3,5 miliardi del 2009 ai quasi 6 miliardi del 2017 (+59 per cento);

questi dati indicano quale fosse la profonda sofferenza delle nostre imprese di pesca ancor prima della catastrofe pandemica che le ha investite. L'intervento comunitario ha dato il colpo di grazia ad un settore che ha sempre garantito continuità, investimenti e altissima, qualità del prodotto –:

se il Governo non intenda promuovere un'azione di raccordo con le autorità europee per addivenire ad una programmazione congiunta di interventi mirati, che possano preservare la sopravvivenza del settore della pesca, anche con riferimento alle criticità di cui in premessa.

(5-05764)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 14 aprile 2021

nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)

5-05764

Signor Presidente, Onorevoli deputati, in esito ai fatti esposti, ritengo opportuno precisare, che l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1022/2019 – che istituisce un piano pluriennale per il Mediterraneo occidentale – e il suo primo anno di attuazione, ha rappresentato una grande sfida per l'Italia. Tale piano prevede, tra le sue misure, l'applicazione di una significativa riduzione dello sforzo di pesca nelle Geographical Subareas (Gsa) interessate.

Al riguardo, è opportuno precisare che per garantire il raggiungimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (Pcp) l'arresto temporaneo di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 508/2014 (Feamp), previsto dai piani di gestione nazionali, approvati dalla Commissione europea, rimane una delle misure più efficaci.

Al fine di assicurare l'attivazione di tale misura per gli anni 2018, 2019 e 2020 la Commissione ha chiesto all'Italia – come previsto dagli obiettivi della Pcp – di garantire il raggiungimento del cosiddetto «Rendimento Massimo Sostenibile» (in inglese conosciuto con l'acronimo Msy), un parametro che indica la sostenibilità dell'attività di pesca.

Per raggiungere questo parametro, sarà necessario rispettare, sino al 2023, determinate percentuali di riduzione dello sforzo di pesca. L'applicazione delle predette percentuali di riduzione è prevista nel regolamento (UE) n. 90/2021 che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. Il numero di giorni assegnati ai segmenti di flotta interessati dalla riduzione dello sforzo di pesca è peraltro in linea con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1022/2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale.

Ciò posto, ritengo doveroso puntualizzare che il tema della riduzione è stato centrale nel negoziato che ha coinvolto l'Italia e la Commissione europea.

In tal senso, lo Stato italiano ha rappresentato in modo deciso le criticità relative agli aspetti economici e sociali di tutta la filiera ittica, derivanti dalla inattività degli operatori del settore in ragione delle misure unionali sopra richiamate.

Pertanto, in linea con quanto già fatto in passato, l'Amministrazione italiana continuerà a ribadire, nelle opportune sedi europee, che riduzioni costanti delle giornate di pesca possono essere incoerenti con la redditività delle singole imprese, soprattutto in questo momento in cui le nostre flotte sono colpite duramente dall'emergenza del COVID-19.

Di contro, lo Stato membro Italia, tramite il competente Ministero del lavoro, finanzia annualmente un sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, a titolo di ristoro per la sospensione dell'attività lavorativa derivante dall'arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio dell'attività di pesca. Per l'anno 2021, l'erogazione delle predette indennità avverrà utilizzando gli importi assegnati, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, al Fondo Sociale per l'occupazione e la formazione, di competenza del citato Dicastero del lavoro.