Interrogazione, Caretta FdI Camera, su tavolo di filiera che coinvolga intero comparto produttivo alimentare e iniziative strategiche per contenimento esternalità negative

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11657

presentato da

CARETTA Maria Cristina

testo di

Giovedì 24 marzo 2022, seduta n. 664

CARETTA e CIABURRO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

come noto, è da inizio 2021 che è stato registrato un costante aumento dei prezzi delle materie prime in agricoltura, come nel caso dei cereali, con incrementi superiori al 100 per cento che, in combinazione con il rincaro degli oneri energetici, ampiamente aumentati di oltre il 150 per cento, sta mettendo a dura prova la sostenibilità economica di numerosi settori dell'economia;

l'industria agroalimentare italiana è stata duramente colpita dall'aumento di energia e materie prime alimentari, al punto da richiedere l'attuazione di misure di sostegno economico di breve periodo che, tuttavia, non sono in grado di fornire una risposta di carattere strategico alle esigenze del comparto;

in tal senso, a più riprese, settori come la distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari hanno assunto un ruolo di garanzia nei confronti dei canali HoReCa e, più in generale, dell'industria alimentare stessa, arrivando ad ammortizzare parte dei rincari;

la spirale inflattiva che ha colpito l'intero comparto alimentare e le relative materie prime, se non contenuta in modo strategico e definitivo, rischia di comportare gravi ricadute occupazionali, con conseguenti perdite di competitività sui mercati del sistema made in Italy a favore di attori stranieri e di prodotti di scarsa qualità;

tali contingenze hanno portato il mondo produttivo a richiedere l'attivazione di un tavolo di filiera che coinvolga tutte le parti coinvolte nel rincaro dei prodotti alimentari, anche in riferimento alla filiera HoReCa, in modo tale da poter condurre all'elaborazione di misure che, nel breve e nel lungo periodo, permettano di sostenere l'attuale crisi economica salvaguardando produttori e consumatori –:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative di competenza intenda intraprendere per attivare un tavolo di filiera che coinvolga l'intero comparto produttivo alimentare, anche in riferimento a quanto rappresentato in premessa, per poter elaborare iniziative strategiche per il contenimento delle esternalità negative derivanti dall'attuale crisi internazionale di energia e materie prime.

(4-11657)