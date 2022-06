Interrogazione, Cenni Pd Camera, su iniziative a contrasto punteruolo nero e danni a produzione fichi secchi di Carmignano

Atto Camera

Martedì 21 giugno 2022

CENNI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

i fichi secchi di Carmignano sono un aumento d'eccellenza notò fin dall'epoca Etrusca e riconosciuto ufficialmente nel 1998 dalla regione Toscana come prodotto agroalimentare tradizionale;

la produzione e la commercializzazione fu regolamentata nel 2005, attraverso l'approvazione del disciplinare presentato dal consiglio comunale di Carmignano;

nel 2007 si costituisce l'Associazione produttori fichi secchi di Carmignano: ente che raggruppa i produttori locali e che registra un aumento di aziende associate fino al 2015;

nel 2005 viene individuato per la prima volta in Toscana il Punteruolo Nero (Aclees taiwanensis): un coleottero che attacca le piante di fico giovani e adulte conducendole progressivamente alla morte;

dal 2005 a oggi tale insetto si è diffuso su gran parte del territorio regionale causando danni nei vivai e nelle coltivazioni di fico;

il curculionide non è considerato un parassita da «quarantena» e pertanto non sono mai stati messi in atto provvedimenti per limitarne la diffusione;

a causa della diffusione del curculionide, dal 2015 a oggi molte aziende hanno cessato la propria attività. Il fatturato delle aziende dal 2015 al 2021 è infatti quasi dimezzato e la produzione è passata dai 19 quintali del 2015 ai 10 del 2021;

questa crisi sta creando preoccupazione nei produttori e negli enti locali; in termini di fatturato il fico secco è interessante per lo sviluppo dell'economia del territorio, oltre a rappresentare un presidio culturale. Se non fosse apparso questo insetto la produzione sarebbe raddoppiata nel 2021 rispetto al 2015, come sostenuto da Dario Di Giacomo, assessore del comune di Carmignano;

non sono ad oggi previste normative che dispongano misure di contrasto o di lotta obbligatoria all'Aclees taiwanensis né a livello comunitario né a livello nazionale;

il Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sarebbe da tempo a conoscenza della presenza di questo organismo nocivo nelle regioni centro settentrionali;

l'ultimo controllo sullo stato delle piante di fico nel territorio di Carmignano risale al 2019: il Crea ha proposto al comune di effettuare una nuova ricognizione ma la mancanza di risorse a disposizione non ha permesso, la realizzazione del nuovo progetto.— :

se sia a conoscenza delle gravi ripercussioni negative causate dal punteruolo nero sulle imprese agricole del territorio nazionale e, in particolare, di quelle in cui insiste la produzione dei fichi secchi di Carmignano e quali iniziative urgenti intenda conseguentemente assumere al fine di contrastare il proliferare di tale organismo nocivo.

Mercoledì 22 giugno 2022

Signor Presidente, Onorevoli deputati, riguardo alla problematica relativa ai danni causati dal Punteruolo nero (Aclees taiwanensis) sulle piante di fico, rilevo quanto segue.

Il punteruolo nero, coleottero originario dell'Asia, è un fitofago di Ficus spp., di recente introduzione, che sta minacciando i frutteti di fichi dell'area mediterranea.

Dal centro Italia, area di primo rilevamento, si sta rapidamente diffondendo nelle regioni centro-settentrionali. Attualmente risulta diffuso in Lazio, Toscana (Isola d'Elba compresa), Liguria, Marche, Umbria, Veneto, Lombardia.

Pur rappresentando una minaccia per i vivai e i frutteti di fichi, ad oggi non sono disponibili dati esaustivi sull'effettivo impatto economico di questo parassita sulla produzione di fichi.

Le larve xilofaghe del punteruolo nero danneggiano i fichi scavando gallerie di alimentazione nel tronco e nelle radici superficiali, compromettendo il flusso del floema, provocando la morte delle piante in breve tempo. I danni degli alberi adulti sono di minore consistenza e riguardano frutti immaturi, foglie e gemme, ma su piante giovani possono defogliare in breve tempo tutta la pianta.

La gestione del fenomeno e l'attivazione di azioni di lotta e contenimento del Punteruolo sono, proprio per la natura dell'insetto, estremamente problematiche.

La questione è stata pertanto portata all'attenzione del Comitato Fitosanitario Nazionale, nella riunione del 15 dicembre 2021, per un primo confronto sulle più opportune strategie integrate di intervento e prevenzione da attuare sul territorio nazionale. È stata, inoltre, pubblicata nel portale del Servizio Fitosanitario nazionale (www.protezionedellepiante.it) una specifica scheda informativa inerente il fitofago.

Nel corso della riunione è emersa, in particolare da parte del Servizio della Regione Siciliana, la necessità di approfondire ulteriormente la questione anche in relazione ad un'ulteriore organismo nocivo che sta procurando gravi danni a carico delle coltivazioni di fico siciliane.

Il Comitato fitosanitario nazionale, pertanto, ha concordato di istituire uno specifico Tavolo tecnico-scientifico, la cui composizione è in corso di definizione, con l'obiettivo di approfondire i diversi organismi nocivi che stanno colpendo il genere Ficus nonché individuare specifiche misure di contrasto.