Interrogazione, Cenni Pd Camera, su sostegno settore pesca turistico-sportiva e immissione specie non autoctone

CENNI Susanna

Martedì 12 ottobre 2021, seduta n. 575

CENNI. — Al Ministro della transizione ecologica, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro del turismo, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

la pesca sportiva secondo alcune stime è praticata nel nostro Paese da circa 3 milioni di persone e rappresenta non soltanto un volano economico ed occupazionale per alcuni territori ma una opportunità per rivitalizzare il tessuto sociale, culturale, sportivo oltre ad un significativo presidio ambientale;

da oltre un secolo le immissioni delle specie ittiche non invasive in natura su tutto il territorio nazionale rappresentano un elemento fondante della funzionalità del sistema della pesca e dell'acquacoltura, ed uno strumento di gestione per salvaguardare le popolazioni ittiche pregiate;

il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102, ha riformulato l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativo alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

tale provvedimento, pur ribadendo il divieto di immissione in natura di specie non autoctone, ha comunque disposto alcune deroghe su istanza delle regioni, delle province autonome o degli enti di gestione delle aree protette nazionali previo autorizzazione rilasciata dal Ministero della transizione ecologica (sentiti i Ministeri competenti) per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, e comunque in modo che non sia arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali;

al fine di chiarire l'ambito di applicazione del decreto ministeriale citato, è stato istituito, presso il Ministero della transizione ecologica, un apposito tavolo tecnico. Nell'ambito del tavolo (come segnalato dal Ministero stesso il 6 agosto 2021 in risposta alla interrogazione scritta n. 4-05231 presentata al Senato) «è stata richiesta all'Ispra una valutazione tecnico scientifica in relazione all'origine autoctona o non autoctona delle specie di pesci delle acque dolci di interesse alieutico. È stata quindi prodotta, con il supporto tecnico-scientifico di Aiiad (Associazione italiana ittiologi acque dolci) una tabella che riporta per ogni Regione le specie rispondenti alla definizione di autoctonia, adottando la nomenclatura più recente e aggiornata, nonché accettata dalla comunità scientifica»;

tale tabella (sempre secondo il Ministero della transizione ecologica) «è stata presentata alle Regioni nel corso di due diversi incontri, ed è stata modificata e integrata tenendo conto sia di quanto emerso in tali occasioni e sia delle informazioni fornite dalle Regioni stesse»;

sempre secondo la risposta del Ministero della transizione ecologica relativamente al capillare ripopolamento con trota atlantica (Salmo trutta) «i danni provocati alle specie ittiche autoctone e alle altre componenti delle biocenosi sono particolarmente gravi. Da un lato, infatti, l'elevato tasso di ibridazione ha comportato la completa estinzione della specie autoctona nella maggior parte dei bacini, dall'altro l'introduzione di una specie ittica predatrice in ambienti in cui naturalmente la comunità ittica sarebbe assente, ha determinato gravi conseguenze sulle altre comunità animali»;

secondo le associazioni della pesca sportiva «tale il provvedimento attuativo è stato approvato con una procedura emergenziale e straordinaria al fine di dare risposte al settore agricolo (vedi contrasto alla Cimice asiatica), con diverse e significative proposte di modifica richieste dalle Regioni, che hanno dato parere favorevole subordinato all'impegno del Ministero dell'ambiente di aprire un tavolo per approfondire i contenuti dello studio del rischio per l'immissione di specie o popolazioni non autoctone per motivazioni diverse dal controllo biologico»;

le associazioni di categoria hanno quindi evidenziato, con riguardo alle summenzionate valutazioni tecniche, che «l'eccessivo rigore e l'esaltazione dei presunti rischi derivanti dall'immissione di alcune specie (tra cui la Trota fario e Trota iridea) risultano fortemente sperequativi a svantaggio delle ragioni economiche, sociali e culturali cui viene attribuito un peso irrisorio o nullo» –:

quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere al fine di coniugare il sostegno al settore della pesca turistico-sportiva, in virtù della sua rilevanza economica e sociale, con la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema;

se non si ritenga opportuno, in questa direzione, valutare l'immissione in natura di specie non autoctone che, pur non essendo originarie del territorio italiano, siano state naturalizzate in un periodo storico antecedente al 1900, o che siano state introdotte e naturalizzate in altre nazioni prima del 1900 e siano successivamente arrivate in Italia attraverso naturali fenomeni di espansione, la cui diffusione ed eventuale impatto hanno ormai raggiunto i limiti naturali, come richiesto dalle associazioni di categoria.

