Interrogazione, Ciaburro FdI Camera, su iniziative volte a sostenere comparto della razza Piemontese

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06480

presentato da

CIABURRO Monica

testo di

Mercoledì 21 luglio 2021, seduta n. 544

CIABURRO e CARETTA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, alcune importanti filiere di carne di razza Piemontese hanno subìto forti rallentamenti, o addirittura hanno smesso di ritirare prodotto, tra queste ultime figurano il comparto «Ho.Re.Ca», le mense scolastiche ed aziendali;

gli allevamenti di Piemontese sono particolarmente vulnerabili a causa delle ridotte dimensioni ed a causa della difficoltà di modulare l'offerta in base alla domanda;

un'ulteriore preoccupazione in tal senso deriva dagli investimenti fatti negli ultimi anni dalle aziende, in modo particolare per adeguare le produzioni alle normative dell'Unione europea relative al benessere animale ed alla sostenibilità, dato che si tratta di investimenti importanti, che per essere sostenuti richiedono un adeguato fatturato da parte delle aziende e dunque non possono essere sostenuti da tutte le attività in modo analogo;

la realtà della razza Piemontese conta oltre 340.000 bovini in Italia, di cui il 60 per cento nella provincia di Cuneo, per un fatturato di oltre 230 milioni di euro, senza contare l'indotto tra macellerie e grande distribuzione;

secondo uno studio delle associazioni di categoria, in conseguenza della crisi pandemica da Covid-19, è stata rilevata una flessione del 25 per cento dei prezzi dei bovini maschi, che ha portato ad una riportata mancata sostenibilità economica del 95 per cento circa degli allevamenti di razza Piemontese, fenomeno ormai perdurante da mesi;

al contempo, il costo di gestione ed adeguamento dei disciplinari per i produttori si è fatto sempre più elevato, anche a causa della mancata liquidità conseguente alla crisi da Covid-19;

di fronte alla progressiva ed oggettiva difficoltà nel rispettare i disciplinari da parte del settore della razza Piemontese e degli allevamenti italiani in generale, è stato riportato come la distribuzione si sposti su filiere di altra origine e di ben altra qualità, prevalentemente di provenienza estera;

l'aumento dei prezzi delle materie prime nella mangimistica ha reso sempre meno economica la sostenibilità delle attività zootecniche, con ripercussioni a cascata anche sugli allevamenti di razza Piemontese –:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per sostenere l'attività strategica costituita dal comparto della razza Piemontese, anche riconoscendo ai produttori il valore della qualità delle proprie produzioni, alla luce delle recenti spirali inflattive che hanno colpito il settore della mangimistica e della zootecnia sul territorio nazionale, nonché alla luce dei crescenti sforzi economici in capo ai produttori.

(5-06480)