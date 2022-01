Interrogazione, Cillis M5S Camera, su misure a sostegno settore ovicaprino

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07408

presentato da

CILLIS Luciano

testo di

Mercoledì 19 gennaio 2022, seduta n. 630

CILLIS, ALBERTO MANCA, CADEDDU, GAGNARLI, GALLINELLA, CASSESE, BILOTTI, MAGLIONE, MARZANA, L'ABBATE, PARENTELA e PIGNATONE. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

a dicembre 2021 sono state state presentate le proposte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali finalizzate alla realizzazione di un sistema agricolo, alimentare e forestale sostenibile ed inclusivo in relazione al Pns (Piano nazionale strategico);

una delle proposte riguarda i cosiddetti ecoschemi per i quali sarebbe previsto un importo complessivo di 907 milioni di euro, ripartito in 5 regimi ecologici; in particolare, il regime ecologico «eco 1», organizzato su due livelli, riguarda la riduzione degli antibiotici impiegati nell'allevamento (Livello 1) e il benessere animale (Livello 2), per un costo complessivo dell'ecoschema pari a 376 milioni di euro, corrispondenti al 41,5 per cento del budget;

il livello 1 prevede il rispetto di soglie di impiego del farmaco veterinario (antibiotici) che vengono verificate per singolo allevamento tramite il sistema integrato ClassyFarm, sulla base di livelli di impiego del farmaco diversificati in funzione delle tipologie allevate. Ai fini dell'ammissibilità al pagamento, gli allevamenti sono preventivamente classificati rispetto a degli specifici valori mediani; nello specifico sono ammissibili al sostegno le seguenti specie/attitudini produttive: bovini da latte, bovini da carne, bovini a duplice attitudine, vitelli da latte, bufalini, caprini, suini;

il livello 2 offre sostegno agli allevamenti che praticano pascolamento o allevamento semibrado. Sono ammissibili al pagamento dei sostegni solo gli allevamenti che aderiscono al sistema di qualità nazionale benessere animale al pascolo (Sonba) e quelli certificati per la zootecnia biologica; prevedendo deroghe per allevamenti di piccole dimensioni, affidando i controlli alle regioni o province competenti;

il sostegno previsto da tale livello è destinato solo a bovini da latte, bovini da carne e bovini a duplice attitudine, e di 250 euro a suini;

va considerata invece anche la naturale propensione al pascolamento dei capi ovini e caprini –:

quali siano le ragioni per cui gli allevamenti zootecnici che praticano il pascolamento dei capi ovini e caprini sono stati esclusi dalla distribuzione delle risorse previste, dal livello 2 dell'ecoschema 1 e se, in ogni caso, siano previste dal Piano strategico nazionale altre misure di sostegno a tali comparti, oltre quelli citati.

(5-07408)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 gennaio 2022

nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)

5-07408

La Politica Agricola Comune per il prossimo periodo di programmazione (2023-2027), in linea con gli obiettivi di tutte le politiche settoriali dell'Ue, deve apportare un maggior valore aggiunto dell'Unione relativamente all'ambiente e rafforzare le sinergie con il finanziamento degli investimenti nella natura e nella biodiversità.

Come evidenziato dall'onorevole interrogante, il Piano strategico nazionale, in attuazione del Regolamento UE 2021/2115, prevede, tra i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, un regime di aiuto volontario per gli agricoltori che si concretizza in un pagamento aggiuntivo al sostegno di base al reddito in ragione dell'elevato livello di ambizione climatico-ambientale delle pratiche agricole attuate; i regimi ecologici, anche detti «ecoschemi» sono infatti concepiti per andare oltre i criteri obbligatori già previsti dal sistema di condizionalità, per richiedere ulteriori requisiti che riguardino il clima, l'ambiente, il benessere degli animali e il contrasto alla resistenza antimicrobica.

Mi preme evidenziare che la cosiddetta «architettura verde» della PAC è delineata secondo una strategia unitaria da attuare con strumenti distribuiti tra primo e secondo pilastro; tale impostazione di base implica la necessità di evitare un doppio finanziamento tra pagamenti diretti e regimi ecologici e tra questi e le misure finanziate dal FEASR e pertanto, nella definizione delle misure, si è prestata grande attenzione ad agevolare la complementarietà degli interventi in modo da offrire il massimo vantaggio ai potenziali beneficiari.

Sulla base della dotazione complessiva disponibile per i regimi ecologici sono stati definiti 5 ecoschemi; il primo, organizzato su due livelli, riguarda la riduzione degli antibiotici in allevamento – Livello 1, e il benessere animale – Livello 2.

Il livello 1 prevede il rispetto di soglie minime di impiego del farmaco veterinario espresse come «Dose Giornaliera Definita» ovvero «Defined Daily Dose – DDD» individuate con riferimento ad un valore di mediana regionale calcolato annualmente per le diverse tipologie zootecniche ammissibili all'aiuto. Il rispetto delle soglie viene verificato tramite il sistema integrato ClassyFarm per ogni singolo allevamento. Ai fini dell'ammissibilità al pagamento gli allevamenti sono classificati rispetto ai quattro quartili della distribuzione della mediana regionale e in base al mantenimento o riduzione di valori di DDD. Per quanto concerne le tipologie di specie/attitudini produttive sono ammissibili al sostegno i bovini da latte (55 euro), i bovini da carne (45 euro), i bovini a duplice attitudine (45 euro), i vitelli da latte (20 euro/UBA), i bufalini (55 euro), gli ovini (50 euro /UBA), i caprini (50 euro/UBA) e i suini (20 euro /UBA).

Il Livello 2 sostiene l'allevamento semibrado o che pratica pascolamento. Sono ammissibili al pagamento solo gli allevamenti che aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale al pascolo (SQNBA) e quelli certificati per la zootecnia biologica. Alcune deroghe possono essere previste per gli allevamenti di piccole dimensioni, a condizione che i controlli necessari alla verifica delle attività di pascolo e allevamento semibrado vengano effettuati dalle Amministrazioni regionali/provinciali competenti.

Per quanto concerne le tipologie di specie/attitudini produttive sono ammissibili al sostegno: i bovini da latte, i bovini da carne, i bovini a duplice attitudine (200 euro) e i suini (250 euro/UBA).

Complessivamente le risorse a disposizione per l'ecoschema «benessere animale» (livello 1 e livello 2) ammontano a 376 milioni di euro, corrispondenti al 41,5 per cento del budget. L'impatto finanziario dell'intero ecoschema, che è volontario per gli agricoltori, è stato calcolato ipotizzando un livello di adesione pari al 75 per cento dei capi in Banca Dati Nazionale.

Con riferimento a quanto chiesto dall'onorevole interrogante, sottolineo che nella progettazione dei vari ecoschemi, la quantificazione dei contributi previsti per ogni singola specie/attitudine produttiva è stata supportata da un gruppo di lavoro composto da esperti ministeriali, dal CREA, dal CRPA e da alcuni Istituti zooprofilattici sperimentali.

In questa fase, tenuto conto delle diverse realtà allevatoriali e dei diversi impegni che potevano essere presi a riferimento per la giustificazione dei premi, si è inteso attivare una linea unitaria per la filiera «vacca/vitello», mentre per l'allevamento ovi-caprino, in ragione dell'amplissimo utilizzo della attuale misura 14 dei PSR (in particolare in regione Sardegna), si è deciso di adottare un approccio integrato, che prevede sia l'utilizzo dello strumento ecoschema, nel caso di impegni comuni relativi all'utilizzo del farmaco veterinario (con target differenziati in base alle medie regionali) sia del corrispondente intervento agroclimatico-ambientale ovvero (la precedente misura 14 «Benessere animale» del PSR), con cui si prevede di compensare impegni differenziati tra Regioni, ma con il comune obiettivo del miglioramento del benessere animale.

È per queste ragioni che il livello 2 dell'ecoschema «benessere animale» prevede la non cumulabilità dell'aiuto con il corrispondente intervento sul benessere animale, mentre il livello 1 dell'ecoschema, relativamente alla riduzione del farmaco per il settore ovi-caprino prevede espressamente la cumulabilità con l'intervento sul benessere animale finanziato dal FEASR.

Rassicuro pertanto gli Onorevoli interroganti che è proprio in questa direzione, ovvero di quella di offrire il massimo vantaggio possibile nell'utilizzo dei vari tipi di intervento, che una volta perfezionato il riparto dei fondi FEASR tra le Regioni si intende indirizzare il lavoro di perfezionamento della programmazione delle misure di sviluppo rurale.

Per quanto concerne gli aspetti finanziari, infine, segnalo che al settore ovi-caprino sono stati assegnate le seguenti percentuali delle risorse disponibili:

a valere su ecoschema «benessere animale» (livello 1): il 10 per cento agli ovini e il 2 per cento ai caprini;

a valere sul sostegno accoppiato: l'1,7 per cento alle agnelle da rimonta e l'1,2 per cento ai capi ovini e caprini macellati.