Interrogazione, Cillis M5S Camera, su sistema di monitoraggio e tracciabilità del latte Agea

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07540

presentato da

CILLIS Luciano

testo di

Mercoledì 16 febbraio 2022, seduta n. 639

CILLIS, GAGNARLI, GALLINELLA, CADEDDU, CASSESE, BILOTTI, L'ABBATE, MAGLIONE, ALBERTO MANCA, MARZANA, PARENTELA e PIGNATONE. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

con l'articolo 3 del decreto-legge relativo alle emergenze in agricoltura, decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è stato introdotto il sistema di dichiarazioni obbligatorie per il monitoraggio e la tracciabilità del latte nel settore bovino ed ovicaprino; tale disposizione è stata poi perfezionata con il successivo il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha previsto, per le aziende che producono prodotti lattiero-caseari, una comunicazione trimestrale anziché mensile;

il sistema delle comunicazioni obbligatorie permetterà il monitoraggio delle produzioni di latte ovino, caprino e bovino, quello dei prodotti ottenuti dalla sua lavorazione e soprattutto il controllo del latte e dei prodotti semilavorati situati nei Paesi dell'Unione europea in Paesi Terzi;

tali disposizioni – in linea con quanto da tempo richiesto dalla Politica agricola comune (Pac) per la totale tracciabilità del latte, ed analogamente a quanto già accade per il comparto bufalino – sono arrivate in risposta ad una forte esigenza, sfociata poi in una vera e propria protesta degli allevatori italiani, scatenata dalla crisi dovuta al prezzo del latte e che ha raggiunto il suo culmine nel febbraio 2019 con i pastori sardi che hanno sversato fiumi latte per le strade;

dopo un lungo e non facile lavoro di concertazione, soprattutto in relazione ai decreti attuativi in Conferenza Stato-regioni, e che ha infine portato a separare le disposizioni relative al latte bovino da quelle di altra natura, al momento, il sistema delle comunicazioni obbligatorie attende la reale operatività, che è demandata ad Agea – Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

il sistema di monitoraggio è molto atteso dal settore poiché proprio in queste settimane sta dilagando una nuova ondata di protesta, i cui motivi sono da ritrovare nell'aumento dei costi delle materie prime (mangimi, energia), dovuti soprattutto alle conseguenze dell'emergenza COVID-19, e a un prezzo del latte che non è ancora in grado di remunerare adeguatamente gli allevatori;

avviare questo sistema garantirebbe trasparenza della filiera, monitoraggio dei flussi, con la finalità, non ultima, di poter ipotizzare strategie economiche e di sviluppo di più ampio respiro per tutto il comparto –:

a che punto sia l'attuazione operativa da parte di Agea del sistema di monitoraggio e tracciabilità del latte introdotto nel decreto-legge sulle emergenze in agricoltura del 2019 e che oggi si rende quanto mai urgente a fronte di una nuova forte crisi che sta caratterizzando il settore zootecnico ovicaprino e bovino nazionale.

(5-07540)