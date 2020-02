INTERROGAZIONE, DE BONIS MISTO SENATO, SU SALVAGUARDIA PRINCIPIO DI PRECAUZIONE E INDISPONIBILITÀ A NUOVO TTIP

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-02847

presentata da

SAVERIO DE BONIS

mercoledì 5 febbraio 2020, seduta n.187

DE BONIS, MARTELLI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:

numerosi articoli di stampa hanno riportato notizie circa la presenza in Italia del Ministro dell'agricoltura americano, Sonny Perdue, venuto per "chiedere l'azzeramento del principio di precauzione e il via libera al cibo ai pesticidi e agli OGM";

la richiesta degli USA sarebbe quella di chiudere, in breve tempo, un accordo commerciale che andrà ad infrangere le regole e i principi più preziosi per la nostra sicurezza alimentare: il principio di precauzione. In totale assenza di un dibattito pubblico e del coinvolgimento dei Parlamenti, sotto il ricatto di nuovi dazi, grazie alla pressione decisiva del settore dell'auto tedesca, si chiede di sottoscrivere il TTIP ("Transatlantic trade and investment partnership"), già rigettato da milioni di cittadini europei e centinaia di sindacati, produttori, organizzazioni della società civile e ambientaliste;

in merito ai dazi, si sa che essi tolgono risorse economiche a chi sta investendo, che non sono solo i produttori ma anche i distributori e le reti di agenti commerciali. Nuovi dazi su prodotti food and wine italiani, dopo quelli addizionali del 25 per cento applicati dal 18 ottobre 2019 su formaggi, salumi e liquori, in previsione di una possibile nuova estensione delle tariffe doganali, paventata entro il 15 febbraio, sarebbero deleteri per l'economia. Tali dazi, peraltro, potrebbero essere rivisti al rialzo, persino del 100 per cento. Inoltre, l'estensione delle tariffe a bestseller come vino, pasta e olio d'oliva sarebbe veramente devastante, visto che valgono quasi la metà di tutto l'export agroalimentare italiano: 2,86 miliardi nel 2018;

per quanto riguarda il principio di precauzione, l'articolo on line, del 29 gennaio scorso, "Stop Ttip Italia" riportava che il "Ministro americano per l'Agricoltura ha incontrato la stampa internazionale a Bruxelles dopo un meeting con i commissari europei Janusz Wojciechowski (Agricoltura), Stella Kyriakides (Salute) e Phil Hogan (Commercio). A Davos, le parti hanno concordato poche settimane per chiudere un accordo, secondo cui Hogan deve convincere gli altri Commissari e il Parlamento. La conferenza stampa è stata occasione per mettere in chiaro i paletti che gli Stati Uniti vogliono sradicare con il nuovo TTIP: per Washington l'approccio vigente in Europa non è accettabile e la nuova Commissione von der Leyen deve abbandonare il principio di precauzione per basarsi su una solida scienza";

ad avvalorare la tesi che negli Stati Uniti il principio di precauzione non viene considerato, anzi viene avversato, basti pensare che nuovi prodotti e sostanze vengono messi in commercio sulla base di valutazioni fatte dalle sole imprese ed i controlli delle agenzie pubbliche scattano soltanto su ricorsi o denunce dei cittadini e consumatori, vittime degli eventuali impatti negativi. In Europa, invece, si adotta la precauzione per evitare che l'onere della prova, nei casi in cui ci siano forti preoccupazioni sulla nocività di una sostanza o di un prodotto, ricada sui cittadini a tragedia già avvenuta. La differenza di approccio ha tenuto finora fuori dal mercato europeo pesticidi, organismi geneticamente modificati e alimenti trattati con sostanze pericolose per la salute e attualmente vietate, provenienti dagli Stati Uniti;

in definitiva, secondo il Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, il principio di precauzione deve essere neutralizzato. Viene richiesto un indebolimento delle norme sanitarie e fitosanitarie, così come dei limiti massimi consentiti di residui di pesticidi e di altre sostanze chimiche nel cibo, oltre al cambio della legislazione europea sugli organismi geneticamente modificati per consentire il commercio di alimenti geneticamente manipolati, soprattutto se prodotti con le nuove tecniche di creazione varietale (in particolare quella denominata CRISPR). Si ricorda, a questo proposito, che vi è una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (pubblicata il 25 luglio 2018 nella causa C-528/16, dove si impone il rispetto della direttiva 2001/18/CE sugli OGM) che obbliga i prodotti di queste nuove tecniche a sottostare alle normative vigenti in tema di organismi geneticamente modificati;

nonostante questo, le lobby dell'agribusiness continuano a chiedere un cambio di regime, supportate da una parte del mondo scientifico che sottovaluta i rischi ambientali e guarda con favore all'estensione della proprietà intellettuale su piante e sementi;

considerato che il Parlamento europeo ha negato alla Commissione europea il mandato di negoziare il commercio dei prodotti agricoli e quello di svendere le regole che proteggono la sicurezza alimentare. Inoltre, va ricordato che Trump non ha sottoscritto l'accordo di Parigi sul clima, sostenendo una concorrenza sleale nei confronti di Paesi come l'Italia, che rispettano a caro prezzo gli impegni europei. Il nuovo TTIP non potrà che far lievitare la produzione di emissioni climalteranti, in contrasto con gli indirizzi verso una maggiore sostenibilità contenuti nel "green deal" europeo di cui l'Italia si è dichiarata paladina,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri in indirizzo non ritengano di dovere dichiarare immediatamente la loro indisponibilità e, quindi, l'indisponibilità dell'Italia a supportare il nuovo TTIP, respingendo al mittente l'imposizione di nuovi dazi in risposta alla vertenza Boeing-Airbus di cui l'Italia non è assolutamente responsabile;

se non ritengano che pesticidi e organismi geneticamente modificati debbano essere messi al bando e che occorra tutelare, invece, il principio di precauzione, fondamentale e prezioso per la sicurezza alimentare;

se non siano del parere, infine, che vada pienamente rispettato il manifesto ispirato da papa Francesco e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri ad Assisi sul "green new deal".

(4-02847)

