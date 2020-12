Interrogazione, De Bonis Misto Senato, su tassazione agevolata tabacco riscaldato a fronte di nessuna prova di beneficio salute

gli studi scientifici condotti sulla tematica hanno messo in luce come l'uso del tabacco riscaldato non comporti alcun beneficio dal punto di vista della salute per i consumatori. In una nota inviata il 26 novembre 2020, il direttore generale del Ministero della salute, dottor Giovanni Rezza, sottolinea come i prodotti del tabacco riscaldato possano determinare dipendenza da nicotina esattamente come i prodotti tradizionali e che tali prodotti costituiscono un rischio ulteriore di ricadute nella dipendenza alla nicotina;

