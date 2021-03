Interrogazione, De Carlo FdI Camera, su difficoltà gestionali ed operative nella sottoscrizione delle assicurazioni per aziende vitivinicole

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-05049

presentata da

LUCA DE CARLO

mercoledì 10 marzo 2021, seduta n.305

DE CARLO - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che:

in data 29 dicembre 2020 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha emanato il decreto concernente il "piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021", il quale detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, dal regolamento (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2393, e dal programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020;

successivamente, in data 1° febbraio 2021, la competente direzione generale dello sviluppo rurale, con riferimento ad alcune richieste di chiarimento pervenute in merito all'introduzione dei valori standard nel piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2021, ha pubblicato sul sito istituzionale una circolare, indirizzata alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, agli organismi collettivi di difesa e, per conoscenza, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

la circolare afferma, tra l'altro, che "anche per il 2021 l'agricoltore può assicurarsi con le stesse modalità delle campagne precedenti; resta ferma, pertanto, la piena libertà di contrattazione tra operatori di settore e agricoltori/organismi collettivi di difesa nell'ambito del rapporto privatistico esistente tra gli stessi, senza tuttavia dimenticare che il valore assicurato non può eccedere il valore reale della produzione, in conformità alle disposizioni del c.c. che regolano il comparto assicurativo";

risulta, però, che diversi produttori di vini abbiano riscontrato delle difficoltà gestionali ed operative nella sottoscrizione delle assicurazioni per l'anno corrente rispetto all'anno 2020, con importi massimi di copertura più bassi, ovvero dal 2021 risulta non essere possibile assicurare, come nelle annualità passate, in base a 3 valori (basso, medio, alto) la resa per ettaro del vigneto. Con gli standard VALUE (valori unitari massimi assicurabili ai fini dell'agevolazione pubblica) si è stabilito che ci sono dei valori massimi oltre i quali non è più possibile assicurare; inoltre nella normativa vigente non è possibile rinvenire, ad esempio, valori standard per il cosiddetto biologico, di cui sembra essere ignorato il valore sostanziale di qualità;

al fine di tutelare e garantire le produzioni vitivinicole italiane,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto rappresentato e quali eventuali azioni intenda porre in essere per sanare le fattispecie esposte, fra cui quelle connesse al metodo biologico.

(4-05049)