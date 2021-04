Interrogazione, De Carlo FdI Camera, su esclusione da decreto sostegni braccianti agricoli e problematiche economiche filiera agricola

DE CARLO - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che dai più recenti bilanci della fondazione ENPAIA (Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura), pubblicati dalla stessa sul proprio sito istituzionale, si evince che dal 2019 al 2020 vi sia stato un aumento di oltre il 30 per cento della spesa destinata ai compensi e agli oneri degli organi sociali; ovvero, nel bilancio consuntivo del 2019 risultava alla voce "compensi ed oneri per organi sociali" un importo pari a 914.357 euro, mentre nel preconsuntivo dell'anno 2020 alla stessa voce l'importo è pari a 1.350.000 euro, per poi aumentare ancora nel 2021, dove, nel bilancio previsionale del 2021, tale importo è di 1.365.000 euro, così come per il 2022 e il 2021;

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK