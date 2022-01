Interrogazione, De Carlo FdI Senato, su piano di gestione del cinghiale e della Peste Suina Africana e salvaguardia produzioni suinicole

Interrogazione a risposta scritta

DE CARLO - CIRIANI - NASTRI - RAUTI - GARNERO - SANTANCHE' - PETRENGA - CALANDRINI - IANNONE - LA PIETRA - DE BERTOLDI

Al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

Al Ministro della Salute;

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Premesso che:

alla data odierna si apprende che i1 Ministero della Salute conferma che il numero dci comuni italiani compresi nella "zona infetta" dalla Peste Suina Africana è salito a 114. situazione questa che oltre ad incidere sulla salute della fauna selvatica, rischia di avere pesanti ripercussioni anche sugli allcvamenti e sull'export agroalimentare; già in questi giorni, come annunciato da Confagricoltura sono arrivati i primi stop alle esportazioni di salumi e carni suine made in Italy. A bloccare precauzionalmente gli acquisti dall'Italia di prodotti dopo la scoperta di nuovi casi di peste suina africana sono stati Cina, Giappone, Taiwan e Kuwait. A Trieste si aggiungono le prime restrizioni anche dalia vicina Svizzera. Dall’ultima nota del Ministero della Salute del 12/01/2022 viene chiarito che non è riconosciuta alcuna regionalizzazione per la PS verso Repubblica Popolare Cinese e vcrso il Giappone, il certificato sanitario non può essere pertanto rilasciato né per carni né per prodotti; inoltre per tutti i carichi in transito e in dogana verso ìl Giappone sono attualmente bloccati in attesa delle valutazioni dell’Autorità Giapponese.

Verso Taiwan ć stata formalizzata la sospensione dell’esportazione a partire dal 10 gennaio u.s. mentre verso la Corea del Sud attualmente non è stata formalizzata alcuna sospensione ma sono in corso scambi di informazioni per- le eventuali ulteriori valutazioni da parte dell'Autorità Competente Coreana.

Considerato che

11 patrimonio suinicolo italiano è costituito da circa 8,5 milioni di capi; circa 10,7 milioni di capi all’anno nascono, vengono allevati e macellati in Italia mentre poco meno i 700 mila suini nascono all’estero e vengono allevati e macellali ne1 territorio italiano. L’Aspetto comunque più significativo è che a fronte della produzione italiana di circa 1,4 milioni di tonnellate di carne, altrettante I ,1 milioni di tonnellate vengono importate dall’estero. Nei nostri prosciutti circa 3 prosciutti su 4 sono prodotti da cosce estere in virtù del fatto che anche i prodotti IGP possono essere prodotti con carne estera.

Da vent’anni la suinicoltura italiana si trova in forte crisi economica proprio a seguito dell’entrata dall’estero di cosce fresche, congelate (e anche di suini vivi), poi lavorate dall'industria di trasformazione italiana in prosciutto cotto e prosciutto crudo caratterizzati da una denominazione commerciale che richiama all’italianità solo perchè lavorati in Italia. l’ltalia pertanto dipende fortemente dall’importazione di cosce e di carne dall’estero. Il grado di auto-approvvigionamento viene stimato circa del 64%. La produzione tutelata DOP è sempre più mortificata dalla mancanza di trasparenza commerciale sullìorigine delle cosce cotte, crude salate e stagionate in Italia ma di origine estera.

A preoccupate gli allenatori di suini e l’industria di trasformazione, che i canali di commercializzazione non riconoscono, in manica a ingiustificata. il principio della regionalizzazione. E’ necessario che vengano riconosciute le misure adottate dall’Italia quale garanzia di salubrità della produzione nazionale. Viene altresì stimato un possibile impatto da mancate esportazioni di almeno 20 milioni di euro per ogni mese di sospensione del nostro export. (Fonte: ASSICA)

Tenuto conto delle preoccupazioni mosse dalle associazioni di allenatori circa la tenuta economica del settore, di quanto riportato nel resoconto della riunione tecnica avuta luogo tra Ministero, Regioni, Cerep, ISPRA il giorno 11/01/2022 ed inoltre di quanto in precedenza previsto nel Piano di Gestione del Cinghiale e della Peste Suina Africana del 21/04/2021 in cui é ribadito che:

-’ le conoscenze disponibili portano a ipotizzare che una gestione faunistico-venatoria improntata alla riduzione generalizzata delle densità attuata prima dell'arrivo della PSA, posa contribuire a gestire con maggiore efficacia l'area infetta"

-"La riduzione della densità dei cinghiali è anche uno degli strumenti individuati con cui le autorità comunitarie stanno orientando le misure di prevenzione nonchè di lotta alla malattia"

-"La riduzione generalizzate delle densità di cinghiale andrà perseguita e mantenuta nel tempo in quanto il rischio PSA sarà prevedibilmente alto anche nel futuro, indipendentemente dal riscontro di focolai"

Al fine di evitare ulteriori ripercussioni sulla salute della fauna selvatica il cui rischio più grande e di avere pesanti ripercussioni anche sugli allevamenti e sull'export agroalimentare.

Si interroga il Ministro per sapere:

quali delle disposizioni previste dalle linee guida del Piano di Gestione del Cinghiale e della Peste Suina Africana del 2021 sia stata messa in atto e con quali risultati; quale sia la strategia di tutela c salvaguardia dell'intera filiera suinicola sia da un punto di vista sanitario che economico.

Se non ritenga intervenire immediatamente applicando un efficace programma di gestione del cinghiale, non solo per la salvaguardia delle produzioni suinicole nazionali, dell’indotto della salumeria italiana e dell’export dei prodotti carnei trasformati, ma per la salvaguardia della specie di cinghiale stessa che senza un controllo nella densità di popolazione rischia una pandemia diffusa ed incontrollata.