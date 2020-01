INTERROGAZIONE, DE PETRIS LEU SENATO, SU SALVAGUARDIA BIODIVERSITÀ AGRARIA ITALIANA

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-02780

presentata da

LOREDANA DE PETRIS

martedì 28 gennaio 2020, seduta n.184

DE PETRIS - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Premesso che:

il 14 dicembre 2019 è entrato in vigore, a tre anni dall'adozione, il regolamento (UE) 2016/2031, del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che innova radicalmente la vigente normativa fitosanitaria;

il 10 dicembre 2019 è state pubblicato il regolamento (UE) 2019/2072, della Commissione del 28 novembre 2019, che stabilisce le misure di esecuzione del regolamento (UE) 2016/2031;

di particolare rilevanza, tra le modifiche introdotte, le previsioni recate dall'allegato IV che prevede una soglia di tolleranza pari a zero per numerosi organismi nocivi non soggetti a misure di quarantena, soglia in precedenza vigente solo per il solo materiale certificato, derivante da selezione varietale;

costituisce elemento di assoluta criticità delle nuove disposizioni il fatto che l'obbligo del risanamento fitosanitario, in particolare da batteriosi e virosi, presuppone necessariamente un lungo processo di selezione, che dovrebbe essere attivato per oltre il 90 per cento delle migliaia di risorse genetiche vegetali italiane, varietà finora commercializzate come materiale standard, con la più ampia base genetica, anche se mai risanate;

tale circostanza interdice, di fatto, ogni possibile ipotesi di commercializzazione del seme e del materiale di propagazione di varietà e popolazioni autoctone ampiamente utilizzate su scala regionale, tenuto conto che nel nostro Paese si coltiva circa un terzo della biodiversità agraria presente nell'intera Unione europea;

considerato che:

le risorse vegetali a ridotta diffusione ad oggi sono tutte non risanate, e commercializzate come materiali standard, tenuto conto che il risanamento implicherebbe, in condizioni ottimali, un processo di 10-12 anni, con investimenti mai inferiori ai 100-120.000 euro, non sostenibile nelle condizioni di mercato di questo settore;

per quanto concerne, a titolo esemplificativo, il solo settore del vino, attualmente in Italia risultano iscritti al registro nazionale 535 vitigni, di cui 289, quasi tutti autoctoni, sono privi di cloni e vengono commercializzati come materiale standard. Di fatto, con l'entrata in vigore della nuova normativa, verrebbe interdetta la commercializzazione di qualsiasi materiale di propagazione per il 54 per cento delle varietà di vite iscritte al registro nazionale della vite da vino;

la diversità genetica che caratterizza il nostro Paese costituisce una grande risorsa per una più pronta e adeguata risposta sia ad eventi ambientali e climatici estremi, sia a cambiamenti nei criteri selettivi, tenuto conto che, in base ai dati pubblicati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il numero di varietà attualmente iscritte a registri nazionali è di oltre 7.440 per i fruttiferi, 6.146 quelle a registro sementi (di cui 4.638 per le agrarie e 1.508 per le ortive);

la valorizzazione delle varietà vegetali della biodiversità agraria rappresenta un importante fattore di diversificazione produttiva per il comparto agroalimentare italiano. Pertanto la nuova normativa europea rischia di provocare profonde ricadute sulle strategie di sviluppo locale e sul diritto di scelta del consumatore, pregiudicando ogni ipotesi di valorizzazione delle risorse vegetali autoctone, per le quali era in atto un lento ma costante recupero produttivo,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere nei confronti dell'Unione europea affinché le nuove disposizioni introdotte in attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 non arrechino danni irreparabili alla biodiversità agraria del nostro Paese, con effetti negativi a catena su molteplici settori produttivi del nostro comparto agroalimentare, sulla qualità e diversità dell'ambiente agrario e su alcuni dei paesaggi agricoli più pregiati che caratterizzano storicamente le nostre regioni agrarie.

