Interrogazione, De Poli FI Senato, su assenza precipitazioni in Veneto e sostengo ad aziende agricole

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-06955

presentata da

ANTONIO DE POLI

mercoledì 27 aprile 2022, seduta n.428

DE POLI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che:

la lunga assenza di precipitazioni in Veneto, inferiori del 58 per cento rispetto alla media del periodo, ha provocato ingenti danni all'agricoltura, mettendo a rischio le semine, in particolare del mais e della soia, le principali colture tanto della bassa che dell'alta Padovana;

a causa del cambiamento climatico si assiste ad eventi climatici estremi con precipitazioni brevi ed intense e rapidi passaggi dal maltempo alla siccità,

si chiede di sapere se il Governo non reputi necessario: riconoscere lo stato di emergenza in Veneto, prevedendo un immediato e adeguato sostegno economico alle aziende agricole interessate; predisporre un piano di investimenti per ridurre i rischi legati ai fenomeni climatici estremi ed in particolare a carattere siccitoso adottando una strategia per l'efficientamento del sistema degli invasi; destinare al comparto irriguo parte delle risorse del PNRR per un'innovativa distribuzione dell'acqua che possa mitigare le drammatiche conseguenze della siccità sul comparto.

(4-06955)