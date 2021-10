Interrogazione, De Poli FI Senato, su iniziative a contenimento degli effetti aumento prezzi energia e gas

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-06157

presentata da

ANTONIO DE POLI

martedì 26 ottobre 2021, seduta n.370

DE POLI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica. - Premesso che:

è all'esame del Parlamento il decreto recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

il provvedimento persegue la finalità di contenere gli effetti dell'imminente aumento delle bollette elettriche previsto per il mese di ottobre 2021, anche mediante l'abbattimento degli oneri di sistema, che rappresentano circa il 30 per cento dei costi in bolletta, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 chilowatt;

la misura prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento alle somministrazioni di gas metano per gli usi civili e industriali, al fine di mitigare gli aumenti del costo del gas e dell'energia che si verificheranno nei prossimi mesi di ottobre, novembre e dicembre, a causa di congiunture internazionali, e che faranno lievitare, a cascata, i costi delle materie prime anche nell'agroalimentare con conseguenti rincari dei prodotti;

il caro-spesa costerà, in media, 1.500 euro a famiglia, pertanto, il fondo di 2 miliardi stanziato per mitigare i rincari delle bollette di luce e gas rischia di essere insufficiente;

inoltre, la riduzione di aliquota si applica soltanto in via temporanea, limitatamente alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per suddetti consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non reputino necessario prorogare la riduzione di aliquota delle utenze domestiche e quelle non domestiche in bassa tensione come piccole e medie imprese, adottare iniziative di contenimento del costo finale dei prodotti e prevedere un incremento del fondo stanziato per contrastare i rincari delle bollette al fine di evitare nuovi aggravi economici per i nuclei familiari e le imprese italiane.

