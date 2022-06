Interrogazione, Delmastro Delle Vedove FdI Camera, su ritardi e criticità per rilascio permessi di soggiorno lavoratori stagionali extracomunitari

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12311

presentato da

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea

testo di

Lunedì 13 giugno 2022, seduta n. 706

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro dell'interno, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

si apprende da fonti giornalistiche di un problema informatico al programma di aggiornamento del Ministero dell'interno con cui vengono rilasciati i permessi di soggiorno per i lavoratori stagionali extracomunitari adibiti alla raccolta dei prodotti agricoli;

i rappresentanti della categoria, nello specifico la Coldiretti, lamentano come questo problema, che perdura oramai da due mesi, rischi concretamente di compromettere la raccolta dei prodotti maturi di quest'anno, i quali andranno al macero pur essendo perfettamente edibili;

le conseguenze di questa disfunzione del sito del Ministero, spiegano sempre i rappresentanti Coldiretti, sono sostanzialmente di due tipi: da un lato, vi sono lavoratori stranieri già presenti in Italia che hanno ricevuto il visto d'ingresso ma che non possono sottoscrivere il contratto di soggiorno per poter lavorare, quindi senza lavoro e senza relativo reddito, mentre, dall'altro versante, vi sono lavoratori stagionali in attesa di poter far ingresso in Italia ma che non riescono a vedersi rilasciare il visto e il nulla osta dallo Sportello unico;

la circostanza si rende tanto più paradossale se si tiene conto che dei circa 42 mila posti di lavoro, predisposti con il «decreto flussi» del 2021 per i lavoratori stagionali extracomunitari e aumentati a 69 mila quest'anno, attualmente ne sono impiegati pressappoco un migliaio. Il mancato ingresso di questi lavoratori stagionali assunti con contratti a tempo determinato al fine della raccolta dei prodotti agricoli, i quali rappresentano un quarto dell'intera attività di raccolta in Italia, rappresenta un ulteriore gravissimo danno economico per quelle imprese agricole già colpite duramente dai rincari dei costi di produzione causati dalla guerra in Ucraina;

a parere dell'interrogante, non provvedere repentinamente tramite soluzioni alternative, quali il rilascio di permessi cartacei, fino al momento della soluzione del problema informatico del Ministero, si tradurrebbe in un ingiustificabile e vergognoso atto di abbandono e negligenza nei confronti di tutti gli imprenditori agrari, i quali rischiano di perdere irrimediabilmente parti consistenti del raccolto annuale –:

quale problema informatico abbia colpito il sito del Ministero dell'interno;

se il Governo intenda stimare i danni arrecati al comparto agricolo a causa delle criticità espresse in premessa;

quali modalità di risarcimento il Governo intenda predisporre a favore dei soggetti colpiti dal mancato impiego dei lavoratori stagionali extracomunitari;

se il Governo intenda rilasciare autorizzazioni cartacee per i lavoratori stagionali extracomunitari già presenti in Italia, al fine di poter procedere all'attività di raccolta dei prodotti agricoli;

se il Governo intenda rilasciare immediatamente il visto per i lavoratori stagionali extracomunitari in attesa di poter entrare in Italia.

(4-12311)