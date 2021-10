Interrogazione, Di Sarno M5S Camera, su tavolo grano-pane e consolidamento imprese di filiera

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10530

presentato da

DI SARNO Gianfranco

testo di

Martedì 26 ottobre 2021, seduta n. 582

DI SARNO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

si profila un autunno all'insegna di forti rincari anche per quanto riguarda farine, burro, olio e lieviti, unitamente ad un aumento dei costi delle tariffe, dei carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto, e ai costi degli imballaggi plastici e cartacei; l'allarme arriva dalle associazioni di categoria, che denunciano una stangata di quasi 1300 euro all'anno a famiglia;

bollette più pesanti potrebbero gravare su pastifici e forni, con il risultato di aumenti dei prezzi sui loro prodotti e conseguenze sull'intera filiera produttiva: sarà infatti impossibile continuare a mantenerli stabili;

i prezzi all'ingrosso delle farine di grano tenero sono in costante aumento, mentre quelli delle semole di grano duro hanno registrato un vero e proprio balzo nei mese di luglio con un +6 per cento rispetto a giugno. I dati dicono che luglio 2021 rispetto a luglio 2020 ha visto un incremento dei prezzi all'origine del 9,9 per cento per il frumento duro e del 17,7 per cento per il frumento tenero. Secondo i fornitori, si potrebbero riscontrare aumenti anche a doppia cifra per le farine;

i prezzi attuali si confermano già molto alti, come emerso dall'analisi sul mercato cerealicolo realizzata da Bmti su dati delle camere di commercio e delle borse merci nazionali. Il costo del grano duro nazionale (in frenata rispetto agli aumenti record di luglio e agosto) è vicino ai 500 euro/tonnellata (+60 per cento rispetto al 2020), quasi ai livelli record dei primi mesi del 2008, mentre il prezzo all'ingrosso della semola è cresciuto ad agosto di quasi il 30 per cento (+60 per cento rispetto al 2020). Attualmente, stando ai dati a disposizione dell'interrogante, il costo del grano duro è arrivato a 56/58 euro al quintale pari a 560/580 euro per tonnellata. Il grano tenero base ha superato la soglia dei 300 euro per tonnellata mentre i grani proteici i 400 euro per tonnellata. Risulta all'interrogante che i trader dei mercato cerealicolo, dato lo scenario economico, stanno prediligendo non fornire commesse a prezzo fisso, con la conseguenza di esporre l'intero settore ad inevitabili fluttuazioni di mercato;

va rilevato che il prezzo del pane in Italia è già oltre la media europea e, stante alcuni studi di associazioni agricole, se un chilogrammo di grano tenero era venduto nel 2020 a circa 21 centesimi (circa 26 centesimi, nel 2021), un chilogrammo di pane portato in tavola dai consumatori costa nella media e nella «giungla» dei prezzi, da 2,5 euro a 3,10, con un sovraccarico del costo sino a 15 volte maggiore, mentre la pasta è aumentata di 25 centesimi a chilogrammo. L'incremento dei prezzi, così come esposto, appare anche paradossale se letto alla luce dell'incremento della domanda di prodotto in questi lunghi mesi di pandemia;

risulta all'interrogante che in queste ultime ore alcuni produttori di farine stiano notificando ai propri clienti, distributori in primis, l'applicazione del terzo aumento degli ultimi mesi, pari a 0,04-0,06 euro per chilogrammo su tutte le farine, pari dunque ad un incremento totale che oscilla tra 0,12-0,18 euro per chilogrammo;

il pane, il cui prezzo va tenuto calmierato, è elemento di nutrimento primario, costituendo l'acquisto principale dei carrello quotidiano della spesa –:

se non intendano promuovere un «Tavolo grano-pane» che valorizzi i prodotti dal campo alla tavola, unendo i produttori agricoli, le aziende molitorie, le imprese della panificazione e le aziende della distribuzione di prodotti all'ingrosso, nonché individuare iniziative utili, per quanto di competenza, tendenti ad un percorso di consolidamento e rilancio delle imprese di filiere, contrastando con forza le speculazioni che potrebbero compromettere irrimediabilmente l'esistenza stessa delle aziende.

(4-10530)