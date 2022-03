Interrogazione, Durnwalder Svp-Patt Senato, su iniziative a sostegno e valorizzazione aree montane e aziende agricole di montagna

Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-03212

presentata da

MEINHARD DURNWALDER

martedì 29 marzo 2022, seduta n.419

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE, ABATE, BERGESIO, LONARDO, TARICCO, TESTOR, ZULIANI - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che:

l'agricoltura è da sempre l'attività economica principale delle zone montane e rappresenta, grazie alla manutenzione e cura del paesaggio culturale, sia la forza trainante del turismo e di tutte le filiere ad esso collegate (artigianato, servizi eccetera), sia un prezioso argine al dissesto idrogeologico locale;

l'agricoltura di montagna è la fonte di reddito primaria per la vita delle popolazioni della montagna, ma deve sopportare costi di produzione più elevati rispetto all'agricoltura di pianura a causa delle caratteristiche geomorfologiche (che generano molto lavoro manuale e richiedono il ricorso a macchinari specializzati dal costo elevato) e per le avversità climatiche (con periodi di coltivazione e vegetazione abbreviati);

le aziende agricole di montagna sono di piccole o piccolissime dimensioni e a conduzione familiare, la maggior parte di loro sopravvive solamente grazie ai premi PAC e alle attività connesse all'agricoltura (agriturismo, energie rinnovabili, eccetera), pur dovendo, comunque, rispondere agli stessi oneri burocratici delle aziende di grandi dimensioni e di pianura;

molti agricoltori di montagna e i loro familiari, per l'insufficienza del reddito agrario, si trovano nella necessità di lavorare anche al di fuori della loro azienda agricola per poter poi investire tutti i loro guadagni extra agricoli a sostegno della gestione della loro azienda, ma perdendo al contempo molte delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di sostegno perché non iscritti nella gestione separata agricola dell'INPS;

lo stato di difficoltà delle aziende agricole montane emerge anche da una recente analisi elaborata dall'Unione agricoltori e coltivatori diretti di Bolzano, che ha preso ad esempio un'azienda lattiero-casearia, la quale, di fronte ad un costo di produzione al litro di latte di 85,62 centesimi (inclusi costi energia elettrica, foraggio, contributi previdenziali, tasse, costo del lavoro coltivatore diretto di 17,30 centesimi calcolato in base alla paga di un operaio agricolo, eccetera) e di entrate di 77,71 centesimi al litro di latte (inclusi premi PAC, contributi e incentivi vari), nel 2022 è destinata ad andare in perdita di quasi 12.000 euro annui e con il reddito netto del coltivatore diretto che scenderebbe mediamente a circa 8.900 euro annui (cioè circa 750 euro al mese);

ciononostante, la grande distribuzione spinge il prezzo del latte e dei suoi prodotti derivati ancora verso il ribasso e le rigorose regole sulla concorrenza e di antitrust non permettono accordi delle cooperative lattiero-casearie sui prezzi di vendita;

considerato che:

l'articolo 7 del decreto legislativo 8 dicembre 2021, n. 198, sulle pratiche sleali ha regolato nuovamente la disciplina delle vendite sottocosto stabilendo che, in caso di violazione delle disposizioni, il prezzo stabilito dalle parti è sostituito di diritto, ai sensi dell'art. 1339 del codice civile, dal prezzo risultante dalle fatture d'acquisto, ovvero, qualora non sia possibile il riscontro con le fatture d'acquisto, dal prezzo calcolato sulle base dei costi medi di produzione rilevati dall'ISMEA, ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dal prezzo medio praticato per prodotti similari nel mercato di riferimento;

i costi medi di produzione a livello nazionale non possono rispecchiare la situazione particolare dei costi medi di produzione delle zone di montagna, indubbiamente molto più alti; il recente aumento delle materie prime (foraggio, fertilizzanti, eccetera) e il vertiginoso aumento dei costi dell'energia elettrica necessaria per gli impianti di mungitura e di raffreddamento del latte e l'aumento del prezzo del gasolio colpiscono in particolar modo le aziende agricole di montagna,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda sollecitare l'invio alle Camere del disegno di legge recante "Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane", esaminato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 marzo 2022;

se non intenda disporre il rilevamento dei costi medi di produzione da parte dell'ISMEA su base provinciale e regionale, e quali ulteriori misure urgenti di sostegno intenda assumere per garantire la sopravvivenza delle aziende agricole di montagna.

