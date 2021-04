Interrogazione, Fantuz Lega Camera, su iniziative a sostegno imprese colpite da maltempo

Atto Camera

Mercoledì 14 aprile 2021, seduta n. 486

FANTUZ, VIVIANI, ANDREUZZA, BADOLE, BAZZARO, BISA, BITONCI, BUBISUTTI, COIN, COLMELLERE, COMENCINI, COVOLO, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, GASTALDI, GERMANÀ, GIACOMETTI, GOLINELLI, LAZZARINI, LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO, PAOLIN, PATERNOSTER, PRETTO, RACCHELLA, STEFANI, TARANTINO, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO e ZORDAN. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

nelle giornate tra il 7 e l'8 aprile 2021 una eccezionale ondata di aria fredda di origine scandinava si è abbattuta sul Veneto con un crollo delle temperature, con punte di -4 gradi;

stante l'inusuale precedente innalzamento delle temperature di metà febbraio, con punte di 25 gradi raggiunte nella pianura trevigiana, che hanno favorito il risveglio della vegetazione delle piante, queste sono state poi sottoposte ad un terribile shock termico con effetti devastanti sulle produzioni;

i danni all'agricoltura sono stati ingenti tant'è che, secondo le prime stime, vi sarebbero danni alle coltivazioni del Prosecco, Chardonnay, Pinot, in fase di germogliamento; i danni, in particolare, si concentrano sulle varietà precoci presenti sui terreni più caldi e sul fondo valle, tra cui le uve Glera della Marca Trevigiana;

inoltre, il gelo ha colpito duramente le campagne dove le produzioni in molti territori sono state praticamente dimezzate, dalle albicocche alle pesche, dalle fragole ai kiwi fino agli ortaggi; in particolare, risulta azzerata la produzione di kiwi in provincia di Verona e si riscontrano danni gravi ai ciliegi nel vicentino, oltre agli asparagi nella zona tra il veneziano e il trevigiano;

gli imprenditori agricoli sono già attrezzati con sistemi di protezione e impianti antibrina, ma l'eccezionalità della gelata, con temperature così basse, rende poco efficaci gli interventi; per proteggere i raccolti, in varie province del Veneto, sono stati addirittura accesi falò notturni per riscaldare le viti ed è stata spruzzata acqua sulle piante per creare un velo protettivo contro il gelo mentre nelle serre è stato aumentato il livello di riscaldamento con costi aggiuntivi per le imprese;

a parere degli interroganti è innegabile che i cambiamenti climatici in atto stanno modificando le stagioni e quindi il rischio è di ritrovarsi ogni anno a dover affrontare temperature fuori stagione, con alternanza tra giorni con temperature sopra la media seguiti da giorni sotto la media con gelate e, in alcuni casi, nevicate fuori tempo, che, come conseguenza, portano alla rovina di interi raccolti; per gli agricoltori perdere il raccolto vuol dire perdere reddito;

questi eventi eccezionali sono a parere degli interroganti la conseguenza dei cambiamenti climatici che ha fatto perdere oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra cali della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne; cambiamenti climatici che, ovviamente, hanno un costo per i produttori, i quali, oltre ad affrontare ulteriori oneri per il riscaldamento, devono necessariamente utilizzare strumenti sempre più tecnicamente avanzati per mettere in salvo verdura e frutta;

ancora è presto per fare una conta esatta dei danni per quest'annata, ma gli agricoltori già stimano perdite per centinaia di migliaia di euro e tali danni nel comparto agricolo rischiano di essere definitivi e permanenti, in quanto tutte le primizie già piantate risultano completamente distrutte; molte imprese agricole hanno visto perdere in una sola giornata il lavoro di un intero anno;

è indispensabile, pertanto, che i territori rurali coinvolti da così straordinari fenomeni climatici vengano tutelati con efficacia ed immediatezza rispetto alle gravi conseguenze e ai danni di eventi di tale eccezionalità –:

quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda adottare per le imprese agricole delle aree interessate dall'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito, in particolare, il Veneto, e per salvaguardare la stagione agricola e limitare i danni per gli operatori, affinché sia dato loro un giusto ristoro.

