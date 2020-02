INTERROGAZIONE, FATTORI MISTO SENATO, SU MANTENIMENTO STANDARD E REGOLE FITOSANITARIE NELLE TRATTATIVE CON GLI USA

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-02838

presentata da

ELENA FATTORI

mercoledì 5 febbraio 2020, seduta n.187

FATTORI, DI MARZIO, NUGNES, DE FALCO - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

da fonti di stampa si apprendono le dichiarazioni del Ministro in indirizzo in sede di incontro bilaterale con il segretario per l'agricoltura Usa, nelle quali vi sarebbe un terreno fertile tra UE e Usa per l'armonizzazione delle regole e degli standard fitosanitari;

attualmente il nostro Paese sta subendo l'imposizione dei dazi da parte degli Usa che rischiano di dare una perdita pari a 500 milioni di euro, andando a intaccare le produzioni agricole di eccellenza del made in Italy;

i dati della bilancia commerciale degli Stati Uniti registrano un deficit verso la UE di circa 12 miliardi di euro che il presidente Trump, sia con dichiarazioni che con una politica protezionistica, ha detto di voler colmare;

considerato che:

mentre in UE vige il principio di precauzione, che tutela per i consumatori, negli Usa le agenzie pubbliche di controllo intervengono solo nel caso di istanza da parte di consumatori e cittadini colpiti dagli effetti negativi dei prodotti commercializzati e immessi nel mercato sulla base di autovalutazioni da parte delle imprese;

le dichiarazioni del Ministro in indirizzo partono dal settore delle mele e delle pere e sembrano, a giudizio degli interroganti, allargarsi a tutto il comparto agroalimentare;

il Parlamento europeo ha già negato il mandato alla Commissione europea di negoziare i prodotti agricoli;

per il Congresso statunitense quello dell'agricoltura è invece un settore fondamentale per portare avanti il TTIP, come si legge da fonte "Reuters" in un articolo di gennaio 2019;

a dimostrazione di quanto affermato, gli attuali dazi Usa colpiscono soprattutto il settore agricolo;

considerato inoltre che:

il presidente Trump ha ritirato la sottoscrizione degli Usa all'accordo sul clima di Parigi siglato il 12 dicembre 2015;

il 24 gennaio 2020 anche il Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte ha sottoscritto il "manifesto di Assisi" ispirato all'enciclica di papa Francesco "Laudato sii", il cui obiettivo è quello di avere un'economia basata sulla convivenza sociale, la circolarità, la salvaguardia ambientale e climatica, l'umanesimo fraterno e la sostenibilità;

il 22 marzo 2017 è stata approvata la risoluzione all'affare assegnato n. 440 in 14ª Commissione permanente del Senato (Politiche dell'Unione europea), "Attuazione delle iniziative della Commissione europea connesse agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea" di iniziativa dei senatori Fattori e Cociancich (con risoluzione Doc. XXIV, n. 75);

in particolare il secondo e il terzo punto del dispositivo della risoluzione riportavano: "a promuovere efficaci e specifiche modalità di ascolto e rappresentanza degli interessi economici, sociali e ambientali diffusi, attraverso il coinvolgimento delle associazioni di cittadini e consumatori europei, dei rappresentanti delle categorie professionali, industriali, sindacali e dei lavoratori; a favorire, mediante la propria azione in ambito europeo, il raggiungimento di accordi commerciali che tutelino il Made in Italy e più in generale le produzioni d'eccellenza italiane ed europee, in particolare dell'agro-alimentare, prevedendo un sistema di controlli, vigilanza e sicurezza e con la possibilità di invocare clausole di salvaguardia di temporanea sospensione in caso di criticità nazionale",

si chiede di sapere:

quali azioni di coinvolgimento del Parlamento, delle parti sociali, delle associazioni e in generale di tutti gli stakeholder del settore agricolo il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto su armonizzazione di standard e regole fitosanitarie;

come intenda conciliare l'invocazione del principio di precauzione vigente nella UE con il principio di "solida scienza" attuato negli Stati Uniti;

se e quale protocollo intenda attuare per la salvaguardia, in tema di tutele fitosanitarie, del mercato di pere e mele e se non ritenga che questo rischi di essere un punto di partenza per poi estendere le trattative a tutto il comparto;

se e quale protocollo intenda adottare per evitare che vi sia un tentativo di abbassamento degli standard di qualità e controllo in cambio dell'eliminazione dei dazi sui prodotti agroalimentari italiani.

