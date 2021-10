Interrogazione, Ferri IV Camera, su restrizioni all’immissione di fauna alloctona

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06756

presentato da

FERRI Cosimo Maria

testo di

Martedì 5 ottobre 2021, seduta n. 572

FERRI. — Al Ministro della transizione ecologica, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

l'originario dettato dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 contemplava un divieto di immissione di fauna alloctona; a seguito della novella di tale disposizione, ex articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 102 del 2019, tale divieto è derogabile;

ciò sembrava introdurre una possibilità di sviluppo per il settore; sennonché, per effetto della definizione dei criteri per l'immissione in natura di specie non autoctone, contenuti nell'articolo 3 del decreto del 2 aprile 2020, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (peraltro senza alcuna concertazione con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con le associazioni di categoria), si è delineato un quadro di restrizioni più vincolanti delle preesistenti, perché:

la ratio del decreto ministeriale si inscrive nell'esigenza di fare fronte alle esigenze del settore agricolo (ad esempio contrasto alla cimice asiatica), con diverse e significative proposte di modifica richieste dalle regioni che hanno dato parere favorevole subordinato all'impegno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di aprire un tavolo per approfondire i contenuti dell'allegato 3;

l'elenco delle specie ittiche autoctone che correda il decreto ministeriale è basato su criteri scientifici: in tal modo, si è creato un assetto eccessivamente restrittivo in quanto specie come la trota fario, immesse da più di un secolo, divengono alloctone;

si realizza una penalizzazione dell'acquacoltura e degli impianti per la pesca sportiva, ex articolo 3, comma 6 del suddetto decreto ministeriale;

in ordine alle immissioni ittiche in acque libere, il decreto ministeriale non presenta elementi di proporzionalità nell'applicazione delle procedure di deroga, in ragione del diverso livello di nocività delle specie alloctone;

tale normativa pregiudicherà la pesca in acque interne, gli allevamenti, la troticoltura e i laghi di pesca sportiva;

l'attuale assetto appare irragionevole, in quanto:

a mente dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, la tutela degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche non è assoluta, atteso che detto regolamento deve tenere in considerazione esigenze economiche, sociali e culturali, nonché le particolarità regionali e locali;

in base al regolamento (UE) n. 1143/2014, né il Coregonus lavaretus (coregone), né la Salmo trutta (trota fario), né l'Oncorhynchus mykiss (trota iridea) sono incluse nella lista delle specie esotiche invasive;

per superare le indicate criticità occorre, secondo l'interrogante:

a) adottare un decreto ministeriale volto all'individuazione delle specie ittiche autoctone e para-autoctone, onde superare le incertezze e le ambiguità prodotte con la circolare esplicativa n. 55247 del 24 maggio 2021, statuendo lo status di para-autoctonia delle specie Coregonus lavaretus (Coregone) e Salmo trutta (trota fario);

peraltro, analogo provvedimento è stato adottato per le specie animali di interesse venatorio (decreto ministeriale 19 gennaio 2015);

è opportuno, peraltro, precisare che, con riguardo alle specie ittiche, non potrà essere applicato il medesimo criterio adottato per «mammiferi e uccelli», ma sarà necessario «derogare» alle Linee guida per le immissioni delle specie faunistiche (Quad. Cons. Natura, 27, Min. Ambiente - Infs, 2007), ciò con indubbio vantaggio per gli obiettivi di qualità previsti dalle pianificazioni di bacino in applicazione della direttiva 2000/60/CE «Acque»;

b) modificare il decreto direttoriale della direzione generale per il patrimonio naturalistico 2 aprile 2020, con riferimento all'articolo 3 «Criteri per l'immissione in natura di specie o popolazioni non autoctone» e all'Allegato (3), al fine di armonizzarlo con gli strumenti tecnici di valutazione e pianificazione regionali (Carte ittiche e Piani ittici regionali);

tale modifica, in combinato disposto con il punto precedente, si rende necessaria per rendere più agevole l'ottenimento dell'autorizzazione ministeriale per l'immissione della specie alloctona Oncorhynchus mykiss (trota iridea) –:

quali iniziative di competenza i Ministri interrogati intendano adottare per superare gli indicati profili di irragionevolezza che affliggono il quadro delle restrizioni all'immissione di fauna alloctona.

(5-06756)