Interrogazione, Ferro FdI Camera, su divario ripartizione fondi Pnrr Nord-Sud Italia

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09779

presentato da

FERRO Wanda

testo di

Lunedì 12 luglio 2021, seduta n. 538

FERRO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per il sud e la coesione territoriale, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

ha scatenato la rabbia dei sindaci dei comuni del Mezzogiorno, organizzati in manifestazione a Roma, quella che stata definita «la Beffa del Pnrr», con particolare riguardo alla ripartizione dei fondi europei, a danno, ancora una volta, dei comuni del Sud, impoveriti da anni di politiche federaliste;

come si apprende da fonti di stampa, alcuni sindaci hanno denunciato: «Oggi scopriamo che addirittura gli 82 miliardi iniziali non esistono. La cifra di fondi certi, infatti, sarebbe tra i 22 e i 35 miliardi. Un clamoroso passo indietro che compromette l'intero impianto del Pnrr (...)»;

l'unico dato certo è che le risorse sicuramente allocate al Sud sono 22 e non 82 miliardi di euro, cioè il 10 per cento del totale, a cui potrebbero aggiungersi, leggendo attentamente tra le righe delle missioni e linee progettuali, altri 13 miliardi di euro con la precisazione, peraltro, di non poco conto, che solo in parte i 35 miliardi di euro stimati sono destinati a finanziare nuovi interventi;

se i dati fossero confermati, le stime di crescita del Sud sono, a oggi, solamente ipotesi e promesse politiche;

in particolare, mancano indicazioni precise con riferimento alle misure per il rafforzamento del sistema produttivo; sono previsti 19 miliardi di euro per la Transizione 4.0, ma solo un generico orientamento agli incentivi verso il Sud, dai contratti di filiera, all'agroalimentare, agli accordi per l'innovazione; né è previsto uno specifico impegno di riequilibrio territoriale per gli interventi nei grandi servizi pubblici, terreno in cui persiste ancora un enorme divario tra Nord e Sud Italia;

e ancora, il Pnrr ha opportunamente previsto l'allocazione di 4,6 miliardi di euro per gli asili nido, ma inspiegabilmente non riporta alcuna indicazione su dove saranno aperti e dove mancano;

stando così le cose, le risorse per il Sud non sono garantite, come avrebbe dovuto essere, ma saranno l'esito di gare fra amministrazioni; l'esito dell'allocazione dipenderà da un vasto e complesso insieme di provvedimenti normativi; sarà indispensabile un monitoraggio attento di tutti i provvedimenti per consentire ai comuni del Mezzogiorno di partecipare ad armi pari, sarebbe indispensabile uno straordinario e immediato rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni soprattutto al Sud;

il Pnrr rappresenta un'occasione decisiva per il rilancio del Sud Italia, ma tutto dipenderà da come il Governo gestirà la partita, e a oggi esiste il concreto pericolo che gli investimenti al Sud siano molti meno dei promessi 80 miliardi di euro –:

se i fatti di cui in premessa corrispondano al vero e quale sia l'indicazione della localizzazione territoriale della spesa prevista nel Pnrr, con particolare riguardo alle risorse destinate al Sud; quante risorse, tra quelle allocate nei territori del Mezzogiorno, siano destinate a finanziare nuovi progetti;

se il Governo non ritenga necessario adottare iniziative per attuare, anche attraverso l'attivazione di un tavolo istituzionale con i sindaci dei comuni del Mezzogiorno, una completa ricognizione dei fabbisogni e delle necessità dei comuni interessati, al fine di colmare il divario tra Nord e Sud Italia.

