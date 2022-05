Interrogazione, Ferro FdI Camera, su iniziative a contrasto agromafie

Atto Camera

FERRO Wanda

Lunedì 16 maggio 2022, seduta n. 694

FERRO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

vale 24,5 miliardi annui, pari al 10 per cento di tutto il prodotto interno lordo criminale italiano, il volume d'affari delle agromafie legato all'agricoltura e al sistema agroalimentare;

la cifra preoccupante, elaborata dall'ultimo rapporto Eurispes «Agromafie», si riferisce al 2018 e gli studi dicono che c'è stato un balzo del 12,4 rispetto all'anno precedente;

nello stesso anno, secondo il rapporto, i settori agroalimentari più colpiti da truffe e reati sono stati quelli del vino (+75 per cento nelle notizie di reato), della carne dove le frodi sono raddoppiate (+101 per cento), delle conserve (+78 per cento) e dello zucchero (dove si è passati da 0 a 36 episodi di frode), mentre sono stati sequestrati 17,6 milioni di chilogrammi di alimenti di vario tipo per un valore di 34 milioni di euro e sono stati segnalati 399 allarmi alimentari;

il legame tra criminalità organizzata e mondo agricolo è quasi ancestrale e oggi non c'è anello della filiera agroalimentare su cui le mafie non abbiano messo le mani; tutto in agricoltura è occasione di speculazione: dalle infiltrazioni nelle attività produttive, attraverso il caporalato e lo sfruttamento dei lavoratori, fino al controllo dei trasporti e della distribuzione, con la morsa mafiosa che stritola i mercati ortofrutticoli, affossa i piccoli produttori e impone le sue regole alla grande distribuzione organizzata; dalla commercializzazione di prodotti contraffatti, che sfruttano e infangano la notorietà del made in Italy, allo smaltimento illegale di rifiuti che finiscono per intossicare i campi coltivati;

secondo Marco Omizzolo, sociologo Eurispes, docente di sociologia delle migrazioni all'Università Sapienza di Roma «Le agromafie sono ormai un fenomeno strutturale del nostro sistema agricolo. La negazione dei diritti umani, la rottura di equilibri ecologici e dei diritti della buona impresa e della buona economia domina spesso il mercato agricolo. Nelle dinamiche criminali si evidenzia non solo il coinvolgimento di clan mafiosi italiani, ma anche di mafie straniere che, attraverso attività di intermediazione illecita, reclutano uomini e donne da impiegare nel sistema para-schiavistico del caporalato»;

tutte le istituzioni sono chiamate in prima linea nella lotta al fenomeno delle infiltrazioni mafiose e nel sensibilizzare operatori del settore e cittadini sulla legalità, quale fattore fondamentale e ineludibile per l'economia e per il benessere sociale di tutto il territorio;

l'evoluzione del fenomeno richiede una risposta legislativa chiara per impedire il diffondersi di tali pratiche: dall'intensificazione dei controlli sul sistema di erogazione dei fondi pubblici, a regole specifiche dirette a contrastare i fenomeni di illegalità che, in modo diverso ma costante, aggrediscono l'intera filiera e danneggiano il made in Italy; da strumenti di sostegno alle attività di gestione e valorizzazione dei beni confiscati, a misure di contrasto alla diffusione della criminalità organizzata nel settore ortofrutticolo; dal rafforzamento e valorizzazione della disciplina sul caporalato, alla previsione di specifiche misure patrimoniali, accompagnate da soluzioni più idonee a valorizzare i beni confiscati, assicurando nuova linfa ad attività economiche indebolite dalle procedure di sequestro, finanche in seguito alla loro assegnazione definitiva –:

considerata la gravità dei fatti esposti in premessa, se e quali immediate iniziative di competenza il Governo intenda assumere al riguardo per contrastare un fenomeno oggi ancora più preoccupante e che tocca da vicino un settore centrale per la nostra economia, nonché per sensibilizzare cittadini e imprese sul fattore legalità quale traino per il benessere socio-economico dell'Italia.

(4-12089)