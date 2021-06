Interrogazione, Ficara M5S Camera, su Pitesai e progetto di perforazione per ricerca idrocarburi Canale di Sicilia

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09626

presentato da

FICARA Paolo

testo di

Venerdì 25 giugno 2021, seduta n. 530

FICARA e VILLANI. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

il decreto-legge n. 135 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12 del 2019, all'articolo 11-ter prevede l'approvazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai), al fine di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse;

al comma 4 lo stesso decreto prevede che, nelle more dell'adozione del Pitesai, ai fini della salvaguardia e del miglioramento della sostenibilità ambientale e sociale, i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi sono sospesi;

il comma 5 prevede che la sospensione di cui al comma 4 non si applichi ai procedimenti relativi al conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;

il comma 6 prevede che «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino all'adozione del Pitesai i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, sono sospesi, con conseguente interazione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione...»;

in data 24 marzo 2021 il Ministro della transizione ecologica firmava, di concerto con il Ministro della cultura il decreto con il quale esprimeva giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di perforazione del pozzo esplorativo Lince 1, impianto dell'Eni per l'attività di esplorazione per la ricerca di idrocarburi, lungo un tratto del Canale di Sicilia, tra Gela, Licata e la costa ragusana;

al di là delle finalità cui è volto il Pitesai come strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, con lo scopo di individuare le aree dove sarà possibile svolgere o continuare a svolgere le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile, il Piano, per quanto riguarda le aree marine, deve principalmente considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonché tenere conto, tra le altre cose, della pescosità delle aree;

lo stretto di Sicilia rappresenta una delle principali aree di pesca della flotta peschereccia nazionale e, con il miglioramento della tecnica nel tempo, è stato possibile anche lo sfruttamento di zone di pesca ancora inesplorate;

l'emanazione del decreto de quo, a parere dell'interrogante è in contraddizione con gli obiettivi di sostenibilità europei, rappresentando un passo indietro verso una fonte di energia non rinnovabile, quale è quella fossile;

lo stesso decreto non fa alcun riferimento, nelle premesse, al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, non specificando se e per quali motivi si tratti di un procedimento che non rientra tra quelli sospesi nelle more dell'adozione del Pitesai di cui al decreto stesso;

la problematica de qua è stata evidenziata in questi termini anche in più articoli di stampa on line, di cui, ad esempio, si citano il manifesto.it del 23 maggio 2021 o lasicilia.it del 9 aprile 2021 –:

se non ritenga opportuno chiarire i termini e le motivazioni che hanno portato all'adozione del decreto di giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di perforazione del pozzo esplorativo Lince 1 e se, alla luce di quanto sopra premesso, se non ritenga opportuno riconsiderare la questione e sospendere il provvedimento adottato, alla luce delle competenze del Ministro interrogato, che dovrebbe orientarsi verso il progressivo abbandono di fonti energetiche non rinnovabili in favore di quelle rinnovabili.

(4-09626)