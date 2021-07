Interrogazione, Frailis Pd Camera, su ristoro danni aziende colpite da incendi Sardegna

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06507

presentato da

FRAILIS Andrea

testo di

Martedì 27 luglio 2021, seduta n. 548

FRAILIS, INCERTI, CENNI, CRITELLI, AVOSSA e CAPPELLANI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

le terribili immagini, che arrivano dal centro Sardegna raccontano scene di terrore e di sofferenza per le popolazioni locali;

le fiamme, divampate nella serata di sabato nei boschi del Montiferru, si sono velocemente estese verso il nuorese e verso l'Ogliastra provocando lo sfollamento di centinaia di cittadini. Tante persone hanno dovuto trascorrere gran parte della notte lontano da casa, tante probabilmente la trascorreranno. Solo in queste ore stanno avvenendo i primi rientri nelle abitazioni, mentre tanti altri cittadini purtroppo, non vi potranno più fare ritorno. I vigili del fuoco, grazie anche all'utilizzo di otto Canadair, già dall'alba, insieme alla Protezione civile e ai volontari, stanno cercando incessantemente di domare le fiamme;

si parla, anche se i danni non sono ancora calcolabili con precisione, di più di 20.000 ettari distrutti. Numerose le aziende agricole coinvolte dove molti allevatori sono rimasti impegnati tutta la notte oltre che per presidiare le strutture, anche per recuperare e mettere al sicuro il proprio bestiame. Le fiamme hanno raggiunto pascoli e recinzioni, distruggendo capannoni e fienili con le scorte di foraggio e mezzi agricoli;

i terribili roghi richiedono quindi interventi rapidi e unità di intenti. Occorre sia istituire un piano urgente di aiuti per l'emergenza sia procedere alla costruzione di un progetto di più ampio respiro, che preveda articolate ed efficaci azioni di prevenzione e interventi per scongiurare il dramma delle fiamme –:

ad adottare iniziative di competenza per prevedere, d'intesa con la regione Sardegna, nel primo provvedimento utile, coerentemente con quanto annunciato da autorevoli esponenti del Governo, l'impiego tempestivo di fondi dedicati al ripristino immediato delle attività aziendali e al ristoro dei danni subiti da intere comunità, necessari per mettere in sicurezza le attività economiche e produttive colpite dagli incendi.

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 28 luglio 2021

nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

riguardo a quanto rappresentato dall'Onorevole interrogante, mi preme anzitutto manifestare la mia vicinanza alla Sardegna, ai cittadini e agli agricoltori.

Difficile stimare nell'immediato i danni economici e sociali provocati dagli incendi, ma si può affermare che si tratta di una vera e propria catastrofe ambientale e che i danni all'agricoltura sono già ingenti a causa delle fiamme che hanno raggiunto pascoli e recinzioni, provocando anche la perdita di animali, capannoni, fienili con le relative scorte di foraggio e mezzi agricoli.

Un disastro ambientale che necessiterà di decenni per essere superato con centinaia di ettari di lecci, roverelle e sughere secolari andati in fumo.

Rilevo, però, preliminarmente, che gli incendi di superfici agricole e forestali non sono mai classificati quali calamità naturali per i danni occorsi e, conseguentemente, non sono consentiti risarcimenti diretti, sia ai sensi della normativa europea sia di quella nazionale.

Tuttavia, in conformità al quadro normativo vigente, la Regione Sardegna, nell'ambito del proprio Programma di sviluppo rurale, cofinanziato con fondi dell'Unione europea e dello Stato, può attivare la misura del ripristino del potenziale produttivo andato distrutto a seguito degli incendi, per consentire alle imprese danneggiate la ricostruzione delle strutture agricole distrutte, l'acquisto delle attrezzature, delle scorte distrutte e del bestiame ucciso dal fuoco, a condizione sia provata l'assenza di dolo da parte dei soggetti beneficiari degli interventi.

Per quanto concerne i risarcimenti diretti, l'attuale normativa sugli aiuti di Stato al settore agricolo, in particolare gli «Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020» (2014/C 204/01) non prevede, se non in casi eccezionali, la registrazione di aiuti di Stato per il ripristino dei danni provocati dagli incendi, rinviando alla Commissione dell'Unione europea la valutazione dei singoli casi.

Si fa presente che per quanto concerne i danni arrecati alle superfici forestali, i divieti di investire risorse pubbliche per 5 anni nelle aree percorse dal fuoco previsti all'articolo 10 della legge n. 353/2000 ammettono eccezione, mediante autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, per le sole aree naturali protette statali o della Regione competente, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico conclamato o per particolari valori ambientali e paesaggistici.

Ciò premesso, gli uffici del Ministero sono a piena disposizione per verificare, in accordo con la Regione Sardegna, ogni possibile soluzione al riguardo, compatibilmente con la necessità di non incrementare il rischio che nuovi roghi siano appiccati per lucrare sui fondi stanziati per l'emergenza e per l'adozione di politiche rurali e forestali regionali orientate alla prevenzione degli incendi anche con particolare riferimento alla messa in sicurezza delle attività economiche e produttive delle comunità colpite.

Concludo, cogliendo l'occasione per ringraziare tutte le forze impegnate nelle operazioni di spegnimento coordinati dalla Protezione civile.