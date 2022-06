Interrogazione, Fratoianni LeU Camera, su danni a settore agricolo e marittimo causati da esercitazioni militari in Sardegna

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12221

presentato da

FRATOIANNI Nicola

testo di

Lunedì 30 maggio 2022, seduta n. 703

FRATOIANNI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

dal 3 al 27 maggio 2022 nelle acque e nelle coste italiane tra l'Adriatico, lo Ionio, il Tirreno e il Canale di Sicilia, si è tenuta una vasta campagna d'addestramento organizzata dalla Marina Militare, denominata «Mare Aperto», che vede impiegati oltre 4 mila soldati di sette Paesi della Nato e decine di navi da guerra, elicotteri, cacciabombardieri e mezzi anfibi;

l'esercitazione Mare Aperto ha coinvolto in particolare il sud est della Sardegna, da decenni teatro di esercitazioni militari con gravi conseguenze per lo sviluppo dell'isola e la salute dei suoi abitanti, sul cui accertamento è in corso una inchiesta giudiziaria che vede la richiesta di rinvio a giudizio per cinque generali, tutti ex capi di stato maggiore, indagati dalla Procura di Cagliari per disastro ambientale in relazione alle attività militari a Capo Teulada;

lo scorso 5 maggio 2022 la capitaneria di Porto di Cagliari ha disposto con «decorrenza immediata» l'istituzione e contemporanea interdizione, con divieto assoluto per qualsiasi possibile attività, di ben 17 aree a mare per esercitazioni militari, molte delle quali, anzi, la maggior parte, fuori dalle aree già interdette tutto l'anno, quelle dei tre poligoni di Quirra-San Lorenzo, Capo Frasca e Teulada;

di fatto, tutta la fascia sud-orientale della Sardegna è stata in questi giorni teatro di simulazioni di guerra con l'interdizione di qualsiasi attività legata alla pesca, alla balneazione e alle immersioni come se non fossero già sufficienti gli oltre 35 mila ettari di territorio sottoposti a servitù militare e la presenza dei tre poligoni più grandi d'Europa: Teulada, Quirra-San Lorenzo e Capo Frasca;

secondo il responsabile nazionale Arci per la pace e il disarmo e portavoce della Tavola Sarda della Pace, poligoni, basi e servitù militari, che pesano più sulla Sardegna che su tutto il resto d'Italia, sottraggono pezzi di terra e mare all'economia delle comunità locali e il massiccio utilizzo di munizioni, bombe e missili causano un grave inquinamento delle acque e dei terreni e l'operazione Mare Aperto non fa altro che aggravare ulteriormente tale contesto;

inoltre, lo svolgimento di tali esercitazioni viene comunicato ai cittadini sardi con scarsissimo preavviso e intere aree della regione vengono interdette per trasformarsi in poligoni di tiro in cui utilizzare bombe e missili;

a parere dell'interrogante, tale situazione non è più sostenibile ed è inaccettabile, si è di fronte ad un'operazione senza precedenti sia per invadenza e tempistiche che per un'estensione dei divieti mai vista prima tanto che lo stesso Ministero interrogato ha deciso nei giorni dell'esercitazione di revocare i divieti in un imponente tratto di costa inizialmente interdetto, probabilmente anche a seguito delle proteste di cittadini, operatori turistici, pescatori e turisti stessi –:

se il Ministro, in relazione alla campagna di addestramento denominata Mare Aperto, dalle caratteristiche di cui in premessa, sia a conoscenza se siano state assunte dalle amministrazioni e organi preposti tutte le opportune iniziative volte a garantire un congruo preavviso e un coinvolgimento della cittadinanza circa i tempi, le modalità e i luoghi di svolgimento della stessa;

quali iniziative intenda assumere al fine di valutare l'opportunità di non continuare a sottoporre la Sardegna a campagne di addestramento militari così intensive, considerato che nella regione vi è già una massiccia presenza di servitù militari, anche per le possibili conseguenze negative sull'ambiente, la salute, l'economia e il turismo dell'isola.

(4-12221)