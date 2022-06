Interrogazione, Fratoianni LeU Camera, su sostegno settore pesca e iniziative volte a calmierare prezzo gasolio

Atto Camera

Lunedì 13 giugno 2022, seduta n. 706

FRATOIANNI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della transizione ecologica, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

per la terza settimana consecutiva i pescatori di Molfetta, marineria tra le più importanti della Puglia, continuano a scioperare a causa del caro gasolio che ha raggiunto un costo ormai insostenibile, circa 1,30 euro al litro, incidendo fino al 70 per cento dei costi, rendendo così l'attività antieconomica;

nonostante le proteste dei pescatori che in queste settimane hanno scioperato non solo a Molfetta ma in gran parte delle marinerie italiane e le reali difficoltà che stanno investendo l'intera filiera produttiva, non risultano all'interrogante adeguati interventi da parte del Governo tesi, ad esempio, a calmierare il costo del gasolio che garantirebbe loro di lavorare con continuità, anziché a «singhiozzo» come accade da qualche tempo, o ad accelerare i tempi per consentire l'accesso ai pescatori alla Cisoa, la cassa integrazione che da gennaio 2022 spetta anche ai lavoratori del settore della pesca;

anche quei pochi provvedimenti assunti e già operativi, come il riconoscimento del credito d'imposta per il primo trimestre del 2022, rischiano di essere vanificati proprio dall'aumento del prezzo del gasolio che nel primo trimestre del 2022 costava 0,70/0,80 euro mentre oggi sfiora 1,30 euro;

per scongiurare ulteriori blocchi, la crisi dell'intero comparto e la conseguente assenza sui mercati di prodotto ittico nazionale fresco è fondamentale che il Governo agisca urgentemente con misure concrete, altamente impattanti e tempi certi, chiudendo definitivamente con la stagione delle decisioni annunciate e non ancora rese esecutive;

i pescatori non possono più attendere, chiedono impegni precisi e non più prorogabili tesi a dare soluzioni ai problemi che stanno fortemente indebolendo il settore, condannandolo ad una desertificazione che sta generando una pesante emergenza sociale che potrebbe diventare irreversibile;

il caro gasolio impatta sulle retribuzioni dei lavoratori e occorre quindi individuare strumenti di sostegno al reddito che possano garantire loro un giusto ristoro economico e contemporaneamente occorre fissare un tetto agli aumenti insostenibili di questi mesi del prezzo del gasolio e intervenire in maniera decisa per accertare che non vi siano attività speculative da parte delle compagnie petrolifere;

alle difficoltà legate all'aumento del prezzo del gasolio si aggiungono anche quelle determinate dall'inaccettabile ritardo sui pagamenti relativi al fermo biologico del 2021 che i lavoratori della pesca ancora oggi stanno attendendo, nonostante abbiano continuato a pagare imposte e manutenzione anche durante i 45 giorni di fermo;

la pesca è sempre stato uno dei fiori all'occhiello dell'economia italiana, ma le scelte di questi anni stanno lentamente portando al declino migliaia di famiglie –:

quali iniziative urgenti intenda assumere il Governo affinché vengano assunti tempestivamente tutti quei provvedimenti necessari a calmierare il prezzo del gasolio, sbloccare l'erogazione dei pagamenti relativi al fermo biologico del 2021, ad individuare strumenti di sostegno al reddito dei pescatori, anche sotto forma di indennizzi diretti, e consentire loro un immediato accesso agli ammortizzatori sociali, come la cassa integrazione Cisoa.

