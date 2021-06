Interrogazione, Fregolent IV Camera, su incentivi premianti per riqualificazione idrica degli edifici

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06184

presentato da

FREGOLENT Silvia

testo di

Martedì 8 giugno 2021, seduta n. 520

FREGOLENT. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

nell'ultimo rapporto sullo Stato dell'alimentazione e dell'agricoltura (Sofà) 2020, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ha reso noto che circa 1,2 miliardi di persone vivono in zone dove la carenza di risorse idriche è estremamente alta. In vent'anni nel mondo le riserve di acqua dolce sono diminuite di oltre il 20 per cento;

nel nostro Paese, dove il consumo pro-capite di acqua è fra i più elevati dell'area Ocse, paradossalmente soltanto una minima parte delle acque impiegata nelle abitazioni viene effettivamente «consumata» quella che viene bevuta e quella utilizzata per lavare spazi ed oggetti e per irrigare le piante degli appartamenti. In sintesi: dei circa 200 litri che consuma in media un italiano ogni giorno, solo 3 litri vengono effettivamente «consumati», il resto viene scaricato nelle fogne dopo l'uso;

l'acqua scaricata ha caratteristiche diverse a seconda dell'uso: lo scarico che proviene dal wc, che contiene feci e urine umane, presenta acque con una composizione chimica e microbiologica diversa dalle acque scaricate dai lavabi e dalle docce. Convenzionalmente si dividono gli scarichi provenienti da un'abitazione domestica in acque grigie e acque nere. Le acque grigie sono la maggior parte: se si considera la ripartizione stimata sono pari a circa 140 litri al giorno per persona (il 70 per cento del totale), mentre il restante 30 per cento sono le acque nere provenienti dai wc;

un impianto idrico domestico convenzionale preleva acqua potabile dalla rete acquedottistica pubblica: quest'acqua, dotata di caratteristiche di elevata qualità, viene utilizzata indistintamente per scopi potabili (per esempio igiene personale e cottura dei cibi) e per scopi non potabili;

appare evidente come la presenza di depuratori domestici capaci di promuovere il riutilizzo almeno delle acque grigie (facilmente depurabili rispetto a quelle «nere») possa garantire risparmio idrico e la sensibile riduzione nella rete fognaria dei volumi di scarichi da depurare;

negli ultimi anni sono stati introdotti incentivi significativi come, ad esempio, il cosiddetto «Superbonus 110 per cento» per la riqualificazione energetica degli edifici. Sarebbe altrettanto opportuno proporre incentivi simili anche per promuovere l'installazione nelle abitazioni di impianti idrici capaci di garantire la depurazione e il riutilizzo degli scarichi grigi riducendo i consumi idrici e valorizzando le acque di scarto –:

se non ritenga urgente ed opportuno, in relazione a quanto espresso in premessa, adottare iniziative per prevedere incentivi premianti per la riqualificazione idrica degli edifici finalizzata a promuovere il riutilizzo degli scarichi grigi.

(5-06184)