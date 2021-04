Interrogazione, Gadda Iv Camera, su aumento canone minimo aree demaniali marittime

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05654

presentato da

GADDA Maria Chiara

testo di

Giovedì 1 aprile 2021, seduta n. 479

GADDA, MORETTO, PAITA e FERRI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

l'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 prevede che, dal 1o gennaio 2021, l'importo minimo annuo per i canoni di utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non possa essere inferiore a 2.500 euro;

tale misura comporta un aumento fino a sette volte l'importo minimo attuale dei canoni demaniali minimi per un settore fondamentale del nostro Paese, quale quello della pesca e dell'acquacoltura; il settore ittico, ed in particolare la piccola pesca, sconta difficoltà economiche e occupazionali ampiamente sedimentate, che sono state ulteriormente aggravate dalla pandemia, considerato lo stretto legame con il settore turistico e del settore «Horeca»;

l'aumento di tali canoni minimi appare non proporzionato alla situazione di fragilità in cui versa storicamente tale comparto, e risulta altresì incoerente rispetto alle diverse misure in discussione in Parlamento, e alle risorse specificatamente destinate dal Governo all'interno dei provvedimenti emergenziali; si citano, ad esempio, l'estensione al comparto delle misure di carattere generale di sostegno al reddito, e l'introduzione di misure specifiche a supporto della pesca e dell'acquacoltura, come ad esempio le garanzie Ismea e l'indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020 in favore dei pescatori autonomi, soci di cooperative e non, che esercitano professionalmente la pesca nelle acque marittime, interne e lagunari;

accogliendo l'ordine del giorno n. 9/02700/166 presentato dalla interrogante nella seduta del 12 ottobre 2020, il Governo pro tempore aveva assunto l'impegno a valutare l'opportunità di individuare le risorse volte a escludere i settori della pesca e dell'acquacoltura dall'applicazione del nuovo importo minimo annuo previsto per i canoni di utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime;

appare necessario, dunque, intervenire con tempestività per mettere al riparo da aumenti iniqui e sproporzionati rispetto all'attività svolta, un settore irrinunciabile del nostro made in Italy, quale quello della pesca e dell'acquacoltura –:

quali iniziative il Governo intenda porre in essere, per tener conto delle caratteristiche specifiche del comparto della pesca e della acquacoltura, salvaguardandone la tenuta e, ovviando alle ricadute sociali determinate dall'aumento dell'importo minimo annuo previsto per i canoni di utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime.

(5-05654)