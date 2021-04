Interrogazione, Gagnarli M5S Camera, su crisi settore vitivinicolo e misure di rilancio

Agea ha avviato l'esecuzione dei pagamenti per le regioni che hanno trasmesso gli esiti dei controlli: al momento, solo la regione Campania deve ancora far pervenire tali verifiche. Per quanto concerne le altre regioni risultano in pagamento i seguenti importi: per il Lazio 999.768,27 euro, per l'Umbria 128.601,13 euro e per la Puglia 2.538.881,47 euro.

