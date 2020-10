Interrogazione, Gallinella M5S Camera, su progetti sostegno e sviluppo settore agricolo e pesca da inserire nel piano di Recovery Fund

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04710

presentato da

GALLINELLA Filippo

testo di

Martedì 6 ottobre 2020, seduta n. 403

GALLINELLA, DEL SESTO, MAGLIONE e GALIZIA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

a breve il Parlamento sarà chiamato ad esprimere un parerete sul Recovery Fund e valutare lo schema di relazione all'Assemblea «Sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund», trasmesso dalla commissione Bilancio;

tale schema di relazione si sofferma, preliminarmente, sulle iniziative dell'Unione europea per far fronte alla crisi economica e sociale determinata dalla pandemia provocata dal COVID-19; un pacchetto di proposte che associ il futuro Quadro finanziario pluriennale (QFP) con uno specifico impegno per la ripresa nell'ambito dello strumento Next Generation EU (NGEU);

nel corso dell'audizione in commissione agricoltura, il Ministro interrogato ha elencato alcuni progetti elaborati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tra i quali la realizzazione del parco AgriSolare, l'ammodernamento degli impianti di molitura delle olive, il rafforzamento dei contratti di filiera e di distretto del settore agricolo e della pesca, il rafforzamento dei contratti di filiera per i prodotti ittici, la digitalizzazione del Sian, il miglioramento irriguo;

il potenziamento del Servizio fitosanitario nazionale, la realizzazione di un progetto per la gestione forestale sostenibile, lo sviluppo di un efficiente sistema logistico per la filiera ittica, l'ammodernamento del parco macchine agricolo, la digitalizzazione delle imprese agricole insieme allo sviluppo dell'agricoltura di precisione;

altri Ministeri hanno già individuato alcune delle priorità specifiche da inserire nella relazione in rapporto a ciascun settore, presentandole a Palazzo Chigi;

lunedì 28 settembre 2020, durante la cerimonia del centenario di Confagricoltura, il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto proprio su questo tema, sottolineando come il settore agricolo sia l'unico che continua a crescere, sia uno dei settori più dinamici, e ha dimostrato la sua importanza anche durante l'emergenza che si sta affrontando;

nella stessa occasione, il Presidente Conte, ha anticipato il contenuto di un piano agricolo nazionale che avrà come obiettivo generale quello della crescita e del potenziamento del settore attraverso alcune direttrici: prevenzione e contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo, funzionalità e resistenza delle foreste, utilizzo delle nuove tecnologie in agricoltura, incentivo per tecniche di agricoltura di precisione, creazione di poli tematici di ricerca nel settore agritech, promozione dell'efficienza energetica in agricoltura, garanzia di connettività digitale in tutto il territorio, sostegno alle esportazioni, lotta alla contraffazione e all'italian sounding, sostegno ad un sistema di etichettatura che valorizzi e non penalizzi i nostri prodotti –:

alla luce di quanto esposto in premessa, se intenda chiarire quali siano, con maggiore dettaglio, i progetti del Governo per il sostegno e lo sviluppo del settore agricolo e della pesca da inserire nel piano di Recovery Fund, in modo da avere un confronto più efficace con il Parlamento, le parti sociali e come intenda portarlo avanti.

(5-04710)