Interrogazione, Garavini IV Senato, su partecipazione mondo agricolo italiano a consultazione Ue su agricoltura biologica

GARAVINI, MAGORNO - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che l'Italia, nel 2019, si e? collocata al primo posto della classifica europea per valore aggiunto agricolo, superando ancora una volta la Francia (31,3 miliardi di euro). Su un totale stimato per la UE pari a 188,7 miliardi di euro, l'Italia ha contribuito per il 16,8 per cento, la Francia per il 16,6 per cento, la Spagna per il 14,1 per cento e la Germania per l'11,2 per cento;

