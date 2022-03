Interrogazione, Gemmato FdI Camera, su iniziative volte a ridurre costo energia elettrica e carburanti

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07741

presentato da

GEMMATO Marcello

testo di

Lunedì 21 marzo 2022, seduta n. 661

GEMMATO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

secondo quanto si evince da fonti di stampa e da analisi fornite da Coldiretti, sembrerebbe che l'aumento dei costi delle materie prime, che ha portato ad un aumento rilevante del costo dell'energia elettrica, nonché l'aumento del costo dei carburanti che ha causato anche l'aumento del costo dei trasporti, abbia determinato un impatto significativamente negativo anche sul settore florovivaistico, particolarmente sviluppato nella regione Puglia e soprattutto nella città di Terlizzi; il settore florovivaistico è interessato da una forte crisi proprio nel momento in cui si realizza il 75 per cento della produzione in vista dei periodi primaverili ed estivi nel corso dei quali si prevedono maggiori vendite;

la crisi è particolarmente grave poiché questa specifica attività richiede un uso rilevante e costante nel tempo sia dell'energia elettrica che del gasolio che vengono impiegati nelle serre rispettivamente per fornire illuminazione e temperature costanti alle piante;

è opportuno evidenziare, inoltre, che per ben comprendere la complessiva e reale portata della attuale crisi di questo settore, è necessario considerare anche gli effetti negativi conseguenti alla crisi di settore del 2020 verificatasi a seguito dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus Sars-Cov-2, effetti che ancora oggi causano gravi disagi economici alle imprese;

e infatti, a causa delle restrizioni imposte dal Governo per limitare la diffusione della malattia Covid-19, le imprese del settore florovivaistico pugliese hanno subito ingenti danni; in particolare, risultano coinvolte nella crisi le imprese del distretto della provincia di Bari, che vede al centro della produzione e degli scambi le città di Terlizzi, Canosa, Bisceglie, Molfetta, Ruvo di Puglia e Giovinazzo, e quello della provincia di Lecce, ed in particolare di Taviano e Leverano, che si estende anche ai comuni limitrofi di Alliste, Maglie, Melissano, Nardò, Porto Cesareo, Racale e Ugento, nonché altre realtà aziendali sparse nel resto della regione;

a conferma della gravità della situazione, il sindaco della città di Terlizzi ha ritenuto opportuno sensibilizzare e informare non solo il Presidente del Consiglio dei ministri ma anche il Ministro dell'agricoltura, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze nonché il Presidente della Regione;

la città di Terlizzi è un esempio di quanto il settore florovivaistico sia sviluppato e importante per il tessuto economico e sociale della regione Puglia. Insieme a diverse aree del Nord Barese, infatti, Terlizzi è notoriamente caratterizzata da una fortissima vocazione al florovivaismo. Tale vocazione è interpretata da aziende familiari per lo più di piccole-medie dimensioni che, storicamente, hanno formato un denso tessuto economico-produttivo basato sulla coltivazione di fiori e piante in serra. La coltivazione di fiori recisi e piante rappresenta un asset portante dell'economia locale, come dimostra la circostanza che Terlizzi è sede di un mercato all'ingrosso di fiori e piante tra i più grandi d'Italia;

l'aumento dei costi dell'energia elettrica e di alcuni fattori produttivi peculiari, quali il gasolio per il riscaldamento delle serre, i carburanti per la movimentazione dei prodotti, la plastica e i cartoni per gli imballaggi, i fertilizzanti e altri componenti chimici per la coltivazione, stanno drasticamente riducendo la capacità di reddito di queste aziende tipicamente «energivore», con pesantissime ripercussioni economiche e sociali che si avvertono a carico dell'intera comunità –:

se i Ministri interrogati intendano adottare iniziative di competenza al fine di ridurre il costo dell'energia elettrica nonché il costo dei carburanti e in particolar modo le componenti che incidono fortemente su di essi ovvero le accise e l'Iva.

(5-07741)