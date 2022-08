Interrogazione, La Pietra Senato, su iniziative volte a contrasto fauna selvatica

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-07347

presentata da

PATRIZIO GIACOMO LA PIETRA

martedì 2 agosto 2022, seduta n.458

LA PIETRA, BARBARO, DE CARLO, GARNERO SANTANCHÈ Daniela, PETRENGA Giovanna - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica. - Premesso che:

la gestione della fauna selvatica in Italia sta divenendo un problema la cui soluzione risulta ormai improcrastinabile, visti i frequenti ed ingenti danni causati all'agricoltura;

l'inazione protratta per diversi anni ha causato un'innaturale ed incontrollata diffusione di esemplari di fauna selvatica anche in habitat non propri, generando un danno alla biodiversità ed acuendo il rischio di marginalizzazione delle imprese agricole, con l'abbandono dei territori montani e collinari, riducendone produttività e competitività;

i recenti dati certificati dall'ISPRA mostrano come l'incremento numerico dei cinghiali sia passato da 300.000-500.000 nel 2000, a oltre 600.000 nel 2005, fino a superare i 900.000 nel 2010, per attestarsi a oltre un milione negli ultimi anni, portando alla crescita anche della presenza degli stessi cinghiali nei contesti urbani;

gli attuali piani di contenimento non risultano adeguati, come dimostra il rapido diffondersi di cinghiali contagiati dal virus della peste suina africana sul territorio nazionale ed il passaggio nel territorio laziale per la prima volta del virus ad un allevamento intensivo suinicolo;

i rischi connessi all'incremento sproporzionato ed imprevedibile della fauna selvatica hanno provocato diversi incidenti, spingendo diverse compagnie assicurative ad includere la copertura per danni causati da incidenti con animali selvatici in polizze come la "kasko";

il problema gestionale è aggravato dall'assenza di un monitoraggio su scala regionale e nazionale delle popolazioni di ungulati, di lupi e altre specie selvatiche dannose per gli habitat in cui rapidamente si diffondono, con metodologie tecnicamente corrette che supportino la formulazione di piani di prelievo per tutte le specie, volte al ristabilimento dell'equilibrio naturale;

l'impostazione dell'attuale normativa non è più attuale e non consente di intervenire efficacemente, impostata com'è su una conservazione della fauna selvatica spesso non più adatta allo sviluppo del territorio, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista ambientale, della salute e della sicurezza stradale e, più in generale, dei cittadini,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano intenzionati a dare seguito alle proposte di modifica della legge n. 157 del 1992, al fine di garantire un'azione omogenea a livello territoriale, e quali iniziative urgenti intendano adottare per superare le criticità esposte.

