Interrogazione, L’Abbate M5S Camera, su ritardi emanazione decreto su agricoltura biologica e individuazione destinatari

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08310

presentato da

L'ABBATE Giuseppe

testo di

Martedì 21 giugno 2022, seduta n. 711

L'ABBATE, GAGNARLI, GALLINELLA, BILOTTI, CADEDDU, CASSESE, CILLIS, ALBERTO MANCA, MAGLIONE, PARENTELA e PIGNATONE. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

l'articolo 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo denominato «Fondo per l'agricoltura biologica», con una dotazione per il triennio 2020-2022 pari a 9 milioni di euro;

tale fondo, per effetto dell'articolo 68, comma 15-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è stato incrementato per l'anno 2021 di ulteriori 15 milioni di euro;

l'erogazione delle risorse presuppone l'adozione di un decreto ministeriale che definisca le modalità di attuazione degli interventi previsti;

a quanto apprende l'interrogante, il Ministero aveva inizialmente deciso di destinare tali risorse ad interventi volti ad incrementare la competitività delle imprese del settore biologico, conformando il quadro regolatorio necessario all'attuazione della misura allo strumento dei contratti di filiera e di distretto al settore biologico, tenendo conto della dimensione delle imprese e delle loro reali capacità di investimento;

in considerazione delle risorse a disposizione, pari complessivamente a 24 milioni di euro nel triennio 2020-2022, mediante il ricorso allo strumento dei contratti di filiera e di distretto è, infatti, possibile promuovere investimenti materiali e immateriali pari ad almeno 48 mln di euro;

allo stato attuale, tuttavia, il decreto non è ancora stato emanato e, a quanto si apprende, l'iniziale impostazione dello schema sarebbe stata modificata, optando per l'erogazione di una quota consistente delle risorse in favore delle «Associazioni biologiche»;

se confermato, tale impianto andrebbe contro sia alla finalità del fondo, sia agli obiettivi esplicati dal legislatore nell'intervento del 2021 che intendeva mettere in campo interventi in favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica;

destinare risorse economiche direttamente alle organizzazioni di rappresentanza non può certo avere una ricaduta diretta sulle imprese, che operano quotidianamente sul mercato e che, oggi più che in passato, necessitano di risorse per innovarsi e lavorare in modo sinergico all'interno di filiere organizzate –:

quando intenda emanare il decreto di cui in premessa e se intenda, in ogni caso, individuare quali beneficiari del fondo esclusivamente le imprese del settore biologico, mediante il ricorso allo strumento dei contratti di filiera e di distretto, così da incrementare la loro competitività, in coerenza con gli obiettivi della futura politica agricola comune.

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 giugno 2022

nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)

Signor Presidente, Onorevoli deputati, in relazione alla richiesta dell'Onorevole interrogante evidenzio che il decreto recante le modalità di attuazione degli interventi di cui al Fondo per l'agricoltura biologica, previa condivisione con il Tavolo tecnico dell'agricoltura biologica, è stato predisposto dal Ministero ed ha già ricevuto l'intesa della Conferenza Stato-regioni nella seduta del 28 maggio scorso.

Riguardo alla ripartizione del «Fondo per l'agricoltura biologica» rilevo che sono stati individuati le Filiere biologiche per un 40 per cento, i Distretti biologici per il 30 per cento e le Associazioni del biologico per un 30 per cento.

L'erogazione della predetta quota alle Associazioni del settore, distribuite su tutto il territorio nazionale, generando un forte impulso alla promozione, formazione e assistenza tecnica, favorisce la nascita e lo sviluppo delle filiere e dei distretti biologici, rafforzando la finalità del Fondo.

Infine comunico che, a seguito di alcune osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze, il decreto è in fase di perfezionamento.