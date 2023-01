Interrogazione, Lai Pd Camera, su eradicazione Psa in Sardegna

Interrogazione a risposta in commissione 5-00233 presentato da LAI Silvio
Lunedì 16 gennaio 2023

LAI. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste — Per sapere – premesso che:

la Peste suina africana (Psa) è una malattia che rappresenta una seria minaccia in molti Paesi dell'Europa e del mondo, Italia compresa;

in Sardegna è stata varato un programma di eradicazione della Psa nel 2015 concluso nel 2019, con la completa assenza di qualsiasi riscontro di virus nell'intero territorio regionale, secondo le procedure dell'Efsa con la rilevazione nel 2 per mille dei capi della sola sieropositività che resta per tutta la vita, anche in presenza del virus;

il piano di eradicazione della Psa in Sardegna ha avuto totale successo tanto che il decreto-legge n. 9 del 17 febbraio 2022, convertito in legge, con modificazioni della legge n. 29 del 7 aprile 2022, al comma 2 dell'articolo 1 richiama alla definizione degli eventuali piani di eradicazione sui diversi territori regione in piena conformità con quello attuato dalla regione Sardegna denominato «Piano nazionale di sorveglianza e di eradicazione di regione Sardegna della Peste suina africana 2021-2022»;

nonostante questo evidente successo, ad aprile 2021 l'Italia ha interpretato in forma molto restrittiva il Regolamento UE n. 2020/689 e ha notificato come «focolai di Psa» tutti i riscontri di capi sieropositivi, sulla base di una presunta «connessione epidemiologica» con precedenti focolai, individuando, anche in assenza di virus, zone di divieto di commercializzazione di suini e loro prodotti. Queste zone di divieto totale corrispondono ad aree nelle quali è stata più forte la resistenza all'introduzione delle norme e delle procedure di eradicazione quanto fondamentale il conforto e la collaborazione delle popolazioni e delle istituzioni locali. Tale divieto non riconosce gli sforzi effettuati e i risultati raggiunti tanto da rendere meno credibile il successo del piano di eradicazione e correre il rischio di un ritorno allo status quo ante;

l'applicazione di una zona di totale divieto di commercializzazione, in presenza di sola sieropositività e in totale assenza di virus, appare all'interrogante non corretta sul piano normativo e dannosa sul piano operativo. Inoltre può costituire un pericoloso precedente per altre zone d'Italia se si applicasse un principio di blocco delle carni e dei suoi derivati con la sola rilevazione di sieropositività –:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti e se intendano, attraverso i propri uffici continuare a notificare i riscontri di sieropositività in assenza di virus in Sardegna come «focolai», ignorando i risultati della «sorveglianza passiva» attuata in accordo con Efsa, estendendo al resto del territorio nazionale la presenza della sola sieropositività come presenza di un focolaio attivo con i conseguenti effetti di blocco della commercializzazione dei suini e dei loro prodotti.

(5-00233)