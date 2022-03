Interrogazione, Legnaioli Lega Camera, su investimenti finalizzati a ridurre rischi per settore agricolo legati a fenomeni climatici estremi

Atto Camera

Mercoledì 23 marzo 2022, seduta n. 663

LEGNAIOLI e LOLINI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

la siccità rappresenta ormai purtroppo una vera e propria emergenza per l'intero settore dell'agricoltura italiana; la scarsità delle piogge di queste ultime settimane, infatti, in molte zone d'Italia, sta pregiudicando i raccolti di grano, frutta e verdura;

la situazione è esacerbata dalla guerra in atto tra Ucraina e Russia che ha determinato un considerevole aumento di molte materie prime, con conseguente rialzo del prezzo finale a discapito dei consumatori;

anche in Toscana, purtroppo, come da notizie di organi di stampa locali, la siccità sta causando ingenti danni a tutte le imprese del settore agricolo, con pesanti ripercussioni sui ricavi aziendali presenti e futuri –:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare, per quanto di competenza, per sostenere le imprese agricole toscane coinvolte in questa drammatica situazione;

se il Ministro interrogato non valuti di adottare iniziative per stanziare idonee risorse per investimenti finalizzati a ridurre i rischi per il settore agricolo legati ai fenomeni climatici estremi ed, in particolare, a carattere siccitoso e finalizzati a migliorare l'efficienza del sistema irriguo.

