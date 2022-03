Interrogazione, Liuni Camera Lega, su mancato patrocinio Mipaaf alla manifestazione RinascITALIA

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07786

presentato da

LIUNI Marzio

testo di

Martedì 29 marzo 2022, seduta n. 667

LIUNI, LOSS, VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI, GERMANÀ, GOLINELLI, LOLINI, MANZATO e TARANTINO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

Asproflor (Associazione produttori florovivaisti) persegue lo scopo di promuovere l'immagine della floricoltura italiana. Il turismo del verde e il ruolo dei fiori nella vita quotidiana del tessuto cittadino. Negli anni, l'associazione ha promosso il concorso nazionale «Comuni Fioriti», che, dopo 15 anni di storia, coinvolgendo circa 2.000 comuni italiani, dal 2019 è diventato Marchio di qualità dell'ambiente di vita;

a fine 2021 l'associazione ha promosso il progetto «RinascITALIA facciamo fiorire le speranze», per il quale ha richiesto il patrocinio del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, si tratta di un progetto in programma nell'anno 2022, sviluppato in forma itinerante con partenza dal Piemonte a gennaio 2022 per finire in Sardegna a dicembre 2022. Il progetto prevede un coinvolgimento diretto dei 645 comuni del litorale italiano per dare sostegno alle amministrazioni nella ripresa dal periodo di emergenza sanitaria, supportando, allo stesso tempo, il settore florovivaistico e facendo conoscere il progetto dei «Comuni Fioriti»;

tale manifestazione, dalla chiara impronta di tipo culturale e sociale, ha ricevuto il patrocinio e l'autorizzazione ad utilizzare il logo della regione Piemonte, a riconoscimento delle elevate finalità dell'iniziativa, che si propone di promuovere la bellezza ed il tipico modo di manifestare l'accoglienza nei comuni italiani attraverso il linguaggio dei fiori, con i colori delle produzioni florovivaistiche in continuo cambiamento attraverso le stagioni;

solitamente, il patrocinio del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali viene concesso a titolo gratuito per iniziative a carattere nazionale o internazionale di alto rilievo culturale, sociale, scientifico, artistico, storico, sportivo, ad esclusione di quelle che abbiano finalità commerciali o di carattere strettamente locale. In questo caso, oltre all'indubitabile carattere nazionale della manifestazione, è altrettanto chiaro il suo fine culturale e sociale, che si esplica valorizzando la ripresa della cura della bellezza dei nostri comuni litoranei, aumentando così lo spirito positivo della ripresa delle nostre comunità, provate dal lungo periodo di emergenza sanitaria;

risulta che il patrocinio non sia stato concesso;

per quali motivi il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali abbia ritenuto di non concedere il patrocinio alla manifestazione «RinascITALIA», e se non ritenga di rivedere tale decisione e di concedere il patrocinio per le parti culturali della manifestazione ancora da realizzarsi, tenendo anche conto del fatto che il settore florovivaistico, tra quelli agricoli, è stato tra i più penalizzati durante la pandemia, e verificato che, non solo il progetto è già partito, ma prosegue con un calendario di incontri culturali e sociali ben definito che si snoda durante tutto l'anno.

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 30 marzo 2022

nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)

Riguardo alle motivazioni per le quali il Ministero ha ritenuto di non concedere il patrocinio alla manifestazione «RinascITALIA facciamo rifiorire la speranza» evidenzio che la finalità del progetto non è stata ritenuta idonea a promuovere la produzione floricola, riguardando aspetti non strettamente attinenti con le competenze di questo Ministero. Peraltro, il progetto presentato, oltre a non essere chiaro nella calendarizzazione, appariva astratto nella realizzazione.

Detto questo, riguardo all'opportunità di rivedere tale decisione, rilevo che secondo quanto previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio del 10 giugno 2019, in vigore dal 1° settembre 2019, il patrocinio è concesso a titolo gratuito per iniziative a carattere nazionale o internazionale di alto rilievo culturale, sociale, scientifico, artistico, storico, sportivo, ad esclusione di quelle che abbiano finalità commerciali o strettamente locale.

Ciascun Ministero può concedere il patrocinio esclusivamente per iniziative riguardanti le materie di competenza, in linea con quanto previsto dalla predetta Circolare, escludendo espressamente, tra l'altro, le iniziative che abbiano scopo di lucro diretto o indiretto.

Evidenzio a tal proposito che l'obiettivo del progetto presentato è quello di motivare le Amministrazioni comunali ad aderire all'iniziativa «Comuni Fioriti» che dal 2019 da concorso diventa «Marchio di Qualità dell'Ambiente di Vita».

Questa iniziativa di marketing turistico-ambientale ha lo scopo di promuovere e incentivare l'educazione ambientale e il rispetto dell'ambiente come fattori determinanti per la qualità della vita. La certificazione riguarda gli aspetti strettamente legati al decoro cittadino, con particolare riferimento alla cura del verde e all'abbellimento del territorio comunale mediante fioriture, intesi come presupposti essenziali al benessere della cittadinanza e alla qualità dell'accoglienza del Comune.

Dal Regolamento relativo al predetto Marchio, in particolare dagli articoli 4 e 5, emerge che i Comuni interessati sono tenuti al pagamento di una considerevole quota di iscrizione e di mantenimento del marchio di qualità per gli anni successivi.

Pertanto, sebbene si ritenga meritevole un'iniziativa che sostenga il settore florovivaistico e il decoro cittadino, considerato che il pagamento delle suddette quote configura una fattispecie di lucro indiretto, non sarà possibile concedere il patrocinio in quanto vietato espressamente dalla citata Circolare.