Interrogazione, Lombardo CI Camera, su applicazione a campagna vitivinicola 21/22 della circolare (Area coordinamento) Agea 9657.2022 dell’8 febbraio 2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07788

presentato da

LOMBARDO Antonio

testo di

Martedì 29 marzo 2022, seduta n. 667

LOMBARDO e RIPANI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

in Sicilia, con D.D.G, n. 2447 del 30 giugno 2021, l'Assessorato regionale dell'agricoltura ha approvato il bando Ocm Vino – Misura RRV – Campagna vitivinicola 2021/2022 che, in conformità alle previsioni dei regolamento Ue n. 1308/2013, dispone un regime di aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti per aumentare la competitività dei produttori di vino; il D.R.S. n. 422 del 16 febbraio 2022 contiene la graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ritenute ammissibili;

con avviso pubblico, prot. n. 12580 del 23 febbraio 2022, veniva effettuata la comunicazione di finanziabilità: tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e delle eventuali economie registrate su altre misure dell'Ocm Vino – si legge nel testo dell'avviso – è stato disposto il finanziamento di tutte le istanze riportate nella graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili (n. 1444), pubblicata – come sopra detto – con D.R.S. n. 422 del 16 febbraio 2022;

il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con la circolare n. 47389 del 2 febbraio 2022 dettava disposizioni di cui al regolamento (Ue) n. 2021/2117 e norme transitorie Pns relative alla campagna vitivinicola 2022/2023;

con circolare (Area coordinamento) Agea 9657.2022 dell'8 febbraio 2022, Agea dava applicazione alle sopra citate previsioni stabilite dal Mipaaf;

la federazione degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Sicilia ha richiesto chiarimenti in ordine all'applicazione delle norme transitorie per i progetti afferenti al Bando Ocm Vino – Misura RRV – Campagna vitivinicola 2021/2022 già in fase di finanziabilità;

anche Marche, Piemonte e Campania – come la Sicilia – hanno sollevato le medesime osservazioni: da una serie di colloqui intercorsi fra gli assessorati regionali emerge un quadro similare a quello prospettato dalla Regione siciliana che presenta le medesime criticità –:

se, sulla base di quanto rappresentato in premessa, il Ministro interrogato intenda fornire chiarimenti in ordine alla possibilità di applicare alla campagna vitivinicola 2021/2022 la circolare (Area coordinamento) Agea 9657.2022 dell'8 febbraio 2022.

(5-07788)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 30 marzo 2022

nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)

5-07788

Rilevo in premessa che l'articolo 5, paragrafo 7 lettera b) del Regolamento (UE) 2021/2117 stabilisce che gli articoli da 39 a 54 del regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2022 per quanto riguarda «le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma degli articoli 46 e 50 di detto regolamento anteriormente al 16 ottobre 2025, a condizione che, entro il 15 ottobre 2023, tali operazioni siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il 30 % del totale delle spese pianificate, e che tali operazioni siano pienamente attuate entro il 15 ottobre 2025».

La norma, quindi, richiede unicamente che alla data del 15 ottobre 2023 i progetti siano ancora in corso di realizzazione e non scaduti per decorrenza dei termini.

È pacifico pertanto che un progetto di ristrutturazione e riconversione dei vigneti o di investimento presentato nella campagna 2021/2022 può usufruire della deroga contenuta nella norma transitoria alle predette condizione.