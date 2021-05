Interrogazione, Lombardo misto Camera, su iniziative a tutela settore vitivinicolo

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06102

presentato da

LOMBARDO Antonio

testo di

Martedì 25 maggio 2021, seduta n. 515

LOMBARDO e BENEDETTI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

la grave crisi pandemica ancora in corso ha trascinato il settore vitivinicolo in una condizione di stallo fino ad oggi mai osservata, caratterizzata da incertezza e preoccupazione per il futuro dell'intero comparto;

la filiera del vino italiana fornisce un quadro allarmante con un forte calo dell'export per l'anno 2020 e un mercato interno che, a causa della chiusura delle attività di ristorazione, è oggi in forte sofferenza: si stima che le bottiglie rimaste invendute ammonterebbero a 220 milioni di pezzi, con giacenze rilevanti e una forte pressione al ribasso sui prezzi;

come di recente sottolineato dal Ministro Patuanelli, il vino è uno dei nostri prodotti d'eccellenza che gioca un ruolo essenziale nell'ambito del turismo, dell'ambiente, dello sviluppo delle imprese, dell'economia e dell'occupazione e nella diffusione della nostra cultura e delle nostre tradizioni: per far fronte alla difficile situazione sono stati previsti 150 milioni di euro nel «Fondo Filiere» nell'ultima legge di bilancio e 150 milioni di euro nel Decreto Sostegni da investire anche nel settore vitivinicolo e in tutta la sua filiera;

fra le misure adottate a sostegno del comparto, nel mese di giugno 2020 veniva completata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed Agea la procedura per attivare la misura della cosiddetta distillazione di crisi del vino comune per la campagna 2019/2020, con una dotazione pari a 50 milioni di euro nell'ambito dell'annualità 2020 del Programma nazionale di sostegno Pns;

con un investimento di 100 milioni di euro per la campagna 2020-2021, è stato previsto un contributo a sostegno della mancata raccolta o cosiddetta «Vendemmia verde», la riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine e a indicazione geografica che prevede la distruzione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, con l'obiettivo di riequilibrare un mercato duramente colpito dall'emergenza Covid-19;

in questo momento è essenziale predisporre una serie di strumenti (rafforzamento del contributo a fondo perduto, esonero dal versamento dei contributi previdenziali/assistenziali, sospensione del pagamento delle imposte e del versamento dell'Iva sui crediti bloccati) che garantiscano la messa in sicurezza finanziaria e, quindi, un ristoro economico congruo alle migliaia di aziende del vino che registrano forti perdite a causa della crisi –:

quali iniziative il Governo intenda introdurre per sostenere e tutelare il settore vitivinicolo in questo particolare momento storico di emergenza sanitaria e di conseguente crisi economica a livello globale.

(5-06102)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 26 maggio 2021

nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)

5-06102

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

come ben evidenziato dall'interrogante, la pandemia da Covid-19 ha influito negativamente anche in uno dei settori più rappresentativi del nostro agroalimentare. Il nostro Paese, infatti, oltre ad essere il primo produttore mondiale di vino e il primo esportatore in volume, primeggia in Europa per numero di prodotti a denominazione, potendo vantare oltre 500 vini a DOCG, DOC e IGT, che svolgono il ruolo di ambasciatori delle produzioni di qualità italiane all'interno del mercato globale.

In questo contesto anche il turismo del vino, valutato 2,5 miliardi di euro, ha visto compromessa l'intera stagione del 2020 e il primo quadrimestre 2021 registrando, dopo oltre un decennio di continui record delle vendite all'estero, una battuta di arresto.

Ciò posto rilevo che il Ministero, fin dalla fine di febbraio dello scorso anno, ha intrapreso un tempestivo percorso su diversi fronti, nazionale e comunitario, affinché si adottassero rapide e urgenti iniziative per fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia da COVID-19.

In particolare, considerato il perdurare dello stato di crisi del settore vitivinicolo che continua a determinare un forte rallentamento delle vendite (causando, tra l'altro, un aumento degli stocks di prodotto invenduto, con le conseguenti ripercussioni negative per il livello dei prezzi), è stato deciso di attivare, anche nel 2021, lo stoccaggio privato dei vini DOC, DOCG e IGT certificati, o atti a divenire tali, detenuti in impianti ubicati sul territorio nazionale.

A tal fine, nella legge di Bilancio 2021 è stato previsto al comma 135, dell'articolo 1, uno specifico stanziamento di 10 milioni di euro per il finanziamento della suddetta misura. In attuazione alla citata norma, è stato predisposto un decreto ministeriale, trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'acquisizione della prescritta intesa.

Peraltro, tenuto conto del perdurare della crisi, sono in corso approfondimenti volti a valutare l'esigenza di incrementarne lo stanziamento in favore della misura stoccaggio privato, facendo ricorso a parte della dotazione derivante dal cosiddetto «fondo filiere».

L'elemento più rilevante da mettere in luce è che il settore vitivinicolo continuerà a beneficiare di una Organizzazione comune di mercato anche nella prossima programmazione PAC, inserita nella cornice del nuovo Piano Strategico nazionale.

Dal punto di vista finanziario, l'Italia è riuscita ad ottenere il mantenimento di un budget, seppur leggermente ridimensionato, in linea con l'attuale programmazione.

Per l'Italia saranno, infatti, disponibili fino al 2027, circa 323 milioni di euro annui di fondi europei per sostenere lo sviluppo del settore. Il nostro Paese si conferma così primo beneficiario dei fondi UE per il settore vitivinicolo europeo.

Il Programma nazionale di sostegno (PNS) sarà così in grado di offrire, anche in futuro, ai vitivinicoliori gli strumenti e le risorse necessari per il miglioramento della competitività delle proprie aziende, utilizzando i relativi contributi europei.

Si tratta di un grande risultato per il settore vitivinicolo e, considerata la rilevanza del comparto nell'economia del Paese, per tutta l'Italia.

La filiera vitivinicola dovrà, inoltre, essere protagonista di un'azione di promozione dell'agroalimentare di qualità sia sul mercato interno che su quello internazionale, alimentata in maniera sinergica sia dai fondi europei che da quelli nazionali.

Rilevo, infine che proprio negli ultimi giorni il Consiglio dei Ministri ha approvato le misure proposte dal Ministro Patuanelli, inserite nel «decreto-legge Sostegni Bis», che prevedono, tra l'altro, lo stanziamento di 72,5 milioni di euro per l'esonero dei contributi previdenziali e assistenziali dei datori di lavoro e lavoratori autonomi delle aziende agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, comprese le aziende produttrici di vino e birra.

Assicuro l'Onorevole interrogante che il Ministero continuerà a sostenere con forza il settore vitivinicolo, non solo a tutela degli operatori, ma anche per mantenere quel primato che ci contraddistingue nel mondo per la qualità dei nostri prodotti.