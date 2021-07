Interrogazione, Lombardo Misto Camera, su riduzione delle rese per ettaro settore vitivinicolo

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06506

LOMBARDO Antonio

Martedì 27 luglio 2021, seduta n. 548

LOMBARDO e BENEDETTI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» — il cosiddetto decreto «Rilancio» — prevede, tra le misure in favore della filiera agroalimentare volte a contrastare i gravi danni economici subiti dal settore agricolo dovuti alla pandemia da COVID-19, quelle di cui al comma 3 dell'articolo 224. Tale disposizione stabilisce la riduzione della resa massima di uva per ettaro per la produzione di vini comuni;

la norma, molto attesa dal settore vitivinicolo e dalla maggioranza delle imprese di categoria, prevede una riduzione delle rese per ettaro per la produzione di uve per vino generico da 50 a 30 tonnellate a ettaro;

la disposizione sancisce, altresì, talune deroghe fino a 40 tonnellate, specificando che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge — sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano — sono definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenuto conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione;

il provvedimento — che mira a sostenere il settore vitivinicolo colpito da una grave recessione economica dovuta, come detto, al diffondersi del COVID-19 — rappresenta un'importante conquista per le imprese vitivinicole italiane: le grandi giacenze di uva, unitamente ai prezzi bassi e alla disparità tra la raccolta dichiarata e il vino prodotto, rappresentano solo alcune delle principali emergenze del settore vitivinicolo, soprattutto in Sicilia –:

quali urgenti iniziative intenda attivare per adottare il decreto ministeriale con il quale saranno individuate le modalità di attuazione del comma 3 dell'articolo 224 del decreto-legge n. 34 del 2020 che rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo del settore vitivinicolo italiano e in particolare della regione siciliana, chiarendo al contempo quale sia lo stato attuale del procedimento per l'adozione del medesimo decreto ministeriale.

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 28 luglio 2021

Signor Presidente, onorevoli Deputati,

riguardo a quanto rappresentato dall'Onorevole interrogante rilevo in premessa che il comma 3 dell'articolo 224 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 («DL rilancio») convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, fissava in 50 tonnellate per ettaro la resa massima di uva delle unità vitate, iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e IGP.

Con la modifica introdotta dal comma 3 dell'articolo 224 del «DL rilancio», tale resa è stata fissata in 30 tonnellate per ettaro, con possibilità di individuare, con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, le aree in deroga che possono raggiungere la resa massima di 40 tonnellate/ettaro.

Dopo numerosi incontri con i rappresentanti delle Regioni e Province autonome e della filiera vitivinicola, al fine di dare attuazione al citato provvedimento, sono emerse posizioni fortemente divergenti, che non hanno permesso il raggiungimento del consenso necessario alla prosecuzione del relativo iter che prevede, ricordo, il passaggio in Conferenza Stato Regioni.

Solo di recente, a seguito di ulteriori approfondimenti tecnici, è stato definito un nuovo schema di decreto ministeriale, che sarà sottoposto al vaglio della Conferenza Stato-Regioni nei prossimi giorni.