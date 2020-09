Interrogazione, Lorenzoni Lega Camera, su ripartizione risorse regione Lombardia per danni da maltempo

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04644

presentato da

LORENZONI Eva

testo di

Mercoledì 23 settembre 2020, seduta n. 398

EVA LORENZONI, VIVIANI, BUBISUTTI, CECCHETTI, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI e MANZATO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

nel periodo luglio-agosto 2019 in Lombardia, nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, C.M. Milano, Lodi e Pavia, si sono abbattuti eventi atmosferici eccezionali quali trombe d'aria e venti impetuosi che hanno comportato ingenti danni alle strutture e infrastrutture aziendali agricole; la regione Lombardia ha, a suo tempo, effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che tali eventi hanno assunto il carattere di eccezionalità, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, recante interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi; l'articolo 6 del decreto legislativo 102 del 2004 individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; per tali avversità sono state deliberate le delimitazioni delle aree interessate e le relative richieste al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per gli interventi compensativi previsti dal suddetto decreto legislativo n. 102 del 2004;

con decreto ministeriale n. 680 del 23 gennaio 2020, pubblicato sulla del 3 febbraio 2020, n. 27, il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali ha dichiarato l'eccezionalità degli eventi occorsi in Lombardia dal 9 luglio al 12 agosto 2019 ritenendo ammissibili gli interventi compensativi alle aziende agricole ed enti ricadenti nelle province suddette per i comuni delimitati; a decorrere dalla data di pubblicazione, i soggetti interessati potevano presentare domanda di risarcimento entro 45 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta;

complessivamente, per le province suddette colpite dagli eventi eccezionali, a quanto consta all'interrogante sono stati richiesti al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali 58.458.073 di euro per danni alle strutture di aziende agricole nonché per danni alle infrastrutture a servizio dell'agricoltura, gestite da Enti (articolo 5, commi 3 e 6 del decreto legislativo n. 102 del 2004);

i beneficiari interessati hanno presentato domanda, nei termini previsti, alle Strutture Agricoltura, foreste, caccia e pesca (Afcp) territorialmente competenti: sono pervenute circa 140 domande di risarcimento, le cui istruttorie sono in fase di ultimazione;

il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali deve eseguire il riparto sulla base dell'importo complessivo derivante dalla somma dei danni desunti dalle delibere di giunta regionale di delimitazione trasmesse a suo tempo ossia su complessivi euro 58.458.073;

la regione Lombardia, ad oggi, è in attesa delle risorse economiche ministeriali per provvedere agli impegni contabili in favore degli aventi diritto sulla base degli esiti istruttori –:

se intenda adottare le iniziative di competenza per provvedere, nel più breve tempo possibile, alla ripartizione delle risorse occorrenti a far fronte agli ingenti danni provocati dalle straordinarie avversità atmosferiche di luglio-agosto 2019 che hanno colpito le strutture e le infrastrutture aziendali agricole nella regione Lombardia.

(5-04644)