Interrogazione, Loss Lega Camera, su proroga domande Pac per modifica fascicoli aziendali

LOSS Martina

Mercoledì 20 aprile 2022, seduta n. 679

LOSS, TARANTINO, VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI, GERMANÀ, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI e MANZATO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

l'Agea svolge il ruolo di organismo pagatore, ovvero procede alla liquidazione dei finanziamenti comunitari previsti dalla Pac e Psr, effettua controlli per verificare la corrispondenza delle azioni eseguite rispetto a quanto previsto dalla normativa europea;

gli aiuti previsti dalla Pac, mirati a sostenere il reddito degli agricoltori, vengono richiesti dagli interessati mediante la presentazione di una Domanda Unica che deve essere presentata all'Organismo pagatore, direttamente o per il tramite di un Caa, entro il 15 maggio di ogni anno;

al fine della presentazione della domanda unica il titolare o il legale rappresentante dell'azienda agricola deve costituire o aggiornare — precedentemente — il «fascicolo aziendale elettronico» e compilare il «piano di coltivazione»; il sistema del fascicolo aziendale assume rilievo strategico poiché da esso dipendono tutti gli atti amministrativi e gli interventi a sostegno degli agricoltori; ogni agricoltore beneficiario di pagamenti, deve compilare a mezzo Caa, apposita domanda grafica, evidenziando con colori diversi tutte le specie colturali oggetto di aiuto;

la Commissione europea, per fronteggiare l'allarme forniture dovuto alla crisi per la guerra in Ucraina, ha previsto una deroga temporanea al tasso minimo di terreni a riposo per la messa in coltivazione di 4 milioni di ettari di terreni inutilizzati nell'Unione europea per consentirne la coltivazione e aumentare la produzione di cereali e colture proteiche per scopi alimentari e mangimi; questa deroga permetterà all'Italia di sbloccare circa 200 mila ettari di terreni incolti;

a seguito di questo «sblocco» dei terreni a riposo questi ora devono avere una destinazione a colture e quindi necessariamente devono essere modificati i fascicoli aziendali, un lavoro che richiede tempo e che rischia di non far rispettare, da parte degli interessati e del Caa, la scadenza del 16 maggio prossimo;

risulta agli interroganti che Agea non abbia ancora proceduto a pubblicare una circolare contenente le necessarie indicazioni alle aziende agricole per poter modificare i piani culturali del fascicolo aziendale;

già le domande Pac per il 2020 erano state prorogate di un mese, dal 15 maggio al 15 giugno 2020, su richiesta dell'Italia, per far fronte all'emergenza legata alla diffusione del Covid-19 –:

se non ritenga necessario, vista la decisione della Commissione europea di derogare al tasso minimo di terreni a riposo, come già accaduto per le domande Pac per il 2020, adottare iniziative per una proroga della scadenza del 16 maggio 2022 al fine di permettere, in tempi congrui, la modifica dei fascicoli aziendali.

Risposta scritta pubblicata Giovedì 21 aprile 2022

nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)

Signor Presidente, Onorevoli deputati, in conseguenza del forte aumento dei prezzi delle materie prime e degli impatti su domanda e offerta dei prodotti agricoli, innescati dal conflitto in Ucraina, la Commissione europea, al fine di aumentare il potenziale di produzione agricola destinata all'alimentazione umana e del bestiame, ha adottato la decisione di esecuzione n. C(2022) 1875 del 23 marzo 2022, con l'obiettivo di consentire l'utilizzo ai fini produttivi (pascolo, fienagione o coltivazione) dei terreni dichiarati dagli agricoltori a riposo ai fini di inverdimento, altrimenti non utilizzabili per la produzione.

Tale decisione ha autorizzato gli Stati membri ad adottare le predette deroghe senza conseguenze sul pagamento per le misure di inverdimento, con possibilità di autorizzare gli agricoltori ad utilizzare i prodotti fitosanitari anche sulle superfici EFA destinate alla produzione.

Riguardo alla richiesta degli onorevoli interroganti di concedere, una proroga come già accaduto per le domande PAC per il 2020, della scadenza del 16 maggio, faccio presente che questo Ministero sta monitorando con estrema attenzione l'andamento della situazione, considerato che l'eventuale decisione di posticipo del termine ultimo per la presentazione delle domande PAC comporterebbe un conseguente ritardo nel pagamento degli anticipi dei premi, tenuto conto che questi possono essere erogati solo a conclusione dei prescritti controlli amministrativi, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli agricoltori.