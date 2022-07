Interrogazione, Loss Lega Camera, su ritardo iter riconoscimento indicazione geografica protetta Carne Salada del Trentino

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12515

presentato da

LOSS Martina

testo di

Mercoledì 6 luglio 2022, seduta n. 720

LOSS. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

la Carne Salada è un prodotto trentino della salumeria ottenuto da carne bovina nei tagli fesa, punta d'anca, sottofesa e magatello, aromatizzati e lasciati maturare in salamoia con modalità specifiche. È caratterizzata da una particolare magrezza, moderata sapidità, profumo delicato, sapore leggermente aromatico, alto contenuto proteico e poca resistenza alla masticazione;

la carne bovina è sempre stata alla base dell'alimentazione della popolazione del Trentino; la ricchezza di prati e pascoli, legata alla conformazione prevalentemente montana del territorio, ha infatti favorito l'allevamento del bestiame e quindi l'esistenza di una significativa produzione autoctona di carne. Nella storia, l'esigenza di dare uno sbocco all'abbondanza sul mercato di carni concentrata in determinati periodi e la necessità di assicurare alla popolazione un approvvigionamento continuo nel corso di tutto l'anno, sono all'origine della sopravvivenza di una pratica tradizionale di trattamento e conservazione della carne, trasformandola in «Carne Salada», metodo risalente all'antica Roma (Columella, De re rustica, XII, 55) e altrove quasi completamente abbandonato;

la Carne Salada trentina è conosciuta da tempo in tutta Italia e non vi è infatti pubblicazione su prodotti tipici o tradizionali oppure guida turistica o gastronomica che fin dalle prime edizioni non faccia riferimento alla Carne Salada come ad una delle espressioni più tipiche della cultura alimentare del territorio trentino;

dato che l'area di produzione si estende in quasi la totalità del territorio compreso nei confini amministrativi della Provincia autonoma di Trento, nel corso del 2021, il consorzio produttori trentini salumi, ha presentato la richiesta di riconoscimento come indicazione geografica protetta della «Carne Salada» al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012;

a seguito dell'istruttoria ministeriale e alla luce del parere favorevole della Provincia autonoma di Trento, si è pervenuti ad una stesura finale del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Carne Salada», che è quindi stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in data 3 novembre 2021;

nei seguenti sessanta giorni si sono aperti i termini per poter inviare osservazioni adeguatamente motivate, relative al disciplinare; queste sono state oggetto di opportuna valutazione da parte del Ministero – prima della trasmissione della suddetta richiesta di riconoscimento alla Commissione europea - ed hanno comportato un confronto con il consorzio presentatore, il quale ha recepito diverse delle osservazioni, ridefinendo anche il nome in «Carne Salada del Trentino» ed inviando il testo finale al Mipaaf in data 21 aprile 2022;

decorsi i 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dopo la valutazione delle osservazioni, la richiesta deve essere notificata, per la registrazione ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1151 del 2012, ai competenti organi comunitari –:

ritenendo necessario ed urgente dare risposta al consorzio promotore della richiesta in merito alla proficua e rapida azione del Ministero, per quale motivo, nonostante i termini abbondanti avuti per la conclusione della pratica, non si abbia notizia ad oggi della conclusione dell'iter ministeriale della richiesta e del doveroso invio agli organi comunitari per la valutazione finale ed approvazione.

(4-12515)