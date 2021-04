Interrogazione, Manzato Lega Camera, su installazione impianti fotovoltaici a terra in zone agricole

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05722

presentato da

MANZATO Franco

testo di

Venerdì 9 aprile 2021, seduta n. 483

MANZATO, VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI, GERMANÀ, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI, LOSS e TARANTINO. — Al Ministro della transizione ecologica, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

la promozione delle fonti di energia rinnovabili rappresenta uno dei principali obiettivi dell'agenda politica europea e nazionale che deve necessariamente essere bilanciato con altri interessi quali la necessità di garantire una adeguata tutela ambientale e paesaggistica e promuovere il valore dell'agricoltura;

gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra costituiscono una forma di consumo del suolo, sia pur reversibile, in quanto comportano una copertura artificiale del suolo;

la protezione del suolo è un obiettivo centrale anche nell'ambito del «Green Deal europeo», che rappresenta uno dei programmi fondamentali dell'agenda della Commissione europea che nella Strategia sulla biodiversità per il 2030, recita: «Il suolo è una risorsa non rinnovabile estremamente importante, vitale per la nostra salute e quella dell'economia, così come per la produzione di alimenti e nuovi farmaci.»;

l'aumento delle coperture artificiali sul suolo mette a repentaglio o distrugge le funzioni ecosistemiche dei suoli come la produzione di biomassa. Le attività agricole e i loro effetti sull'ambiente sono ritenuti fattori importanti per raggiungere gli obiettivi generali di tutela dell'ambiente e della biodiversità;

la tutela del suolo deve essere perseguita anche nell'ambito della Politica agricola comune 2014-2020 e ancor di più nella prossima programmazione pluriennale;

la connessione fra protezione del suolo e agricoltura è messa in luce anche dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (Snpa) in un report del 22 luglio 2020, secondo cui «Nella realtà italiana, la gestione del territorio da parte degli agricoltori e delle popolazioni rurali rappresenta un elemento strategico che può contribuire significativamente in termini di rallentamento del degrado e dell'abbandono di aree agricole e quindi, indirettamente, in termini di rallentamento del consumo di suolo»;

è necessario stabilire una rigorosa tutela dei suoli liberi, sia per salvaguardare gli spazi vitali connessi al benessere dei cittadini e delle comunità, sia per garantire gli usi agricoli necessari all'autosufficienza agroalimentare, nonché la conservazione della biodiversità e la fertilità del suolo;

a parere degli interroganti bisogna riconoscere la fondamentale importanza che riveste il suolo agricolo in quanto è una risorsa limitata e non rinnovabile e come tale è un bene comune;

la progettazione degli impianti fotovoltaici collocati a terra deve prevedere un corretto inserimento paesaggistico, anche con riferimento ad eventuali limiti dimensionali e localizzativi degli stessi al fine di rafforzare il concetto di sostenibilità e rapporto con il paesaggio agricolo;

l'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 stabilisce che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici purché tengano conto – tra le altre cose – delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali e alla tutela del paesaggio rurale;

il progetto di realizzare un impianto fotovoltaico collocato a terra, sebbene certamente innovativo per l'intento di combinare la produzione di energia fotovoltaica con la produzione agraria, presenta delle problematicità legate sia alla inevitabile riduzione del suolo agrario che all'alterazione del sistema produttivo tradizionale –:

quali iniziative, per quanto di competenza, intendano mettere in atto i ministri interrogati anche attraverso specifiche indicazioni alle regioni nelle sedi opportune, affinché sia rallentato l'utilizzo dei terreni in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici per l'installazione di impianti fotovoltaici collocati a terra, in quanto è necessario effettuare, nella valutazione per l'autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto, un contemperamento di tutti i valori e interessi coinvolti, come la salvaguardia del suolo e della sua qualità, la tutela dell'ambiente e del paesaggio, nonché per favorire la destinazione agricola e la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola.

(5-05722)