Interrogazione, Masini Più Europa Senato, su messa in sicurezza e tutela lavoratori mercato dei fiori di Pescia (ex Comicent)

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-06761

presentata da

BARBARA MASINI

martedì 22 marzo 2022, seduta n.416

MASINI - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie. - Premesso che:

il mercato dei fiori di Pescia (Pistoia) è uno dei mercati dei fiori pubblici più grandi d'Europa, con una piazza di contrattazione coperta di oltre 10.000 metri quadrati, che conta oltre 600 operatori attivi a vario titolo, il coinvolgimento di circa 500 produttori agricoli e l'interesse di almeno 4.000 addetti con le relative famiglie;

al mercato, esistente da oltre 93 anni e comunemente noto anche come "ex Comicent" (centro di commercializzazione dei fiori dell'Italia centrale), accedono mensilmente 25.000 persone, con un giro d'affari complessivo stimato in 250 milioni di euro che rappresenta quindi un settore strategico non solo per l'economia locale ma anche per quella regionale della Toscana, essendo il territorio interessato esteso dalla Valdinievole alla Versilia;

la competenza sul mercato è stata trasferita alla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e la stessa Regione, con decreto dirigenziale n. 7168 del 23 dicembre 2005, ha classificato l'immobile che lo ospita fra quegli immobili espressamente destinati a pubblico servizio o comunque al diretto perseguimento di specifiche finalità pubbliche di interesse regionale;

successivamente, la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 57, ha previsto il trasferimento, avvenuto nel 2016, a titolo gratuito dell'intero immobile al Comune di Pescia ed il "MEFIT" (mercato dei fiori della Toscana), costituita con delibera comunale n. 66 del 27 settembre 2012 è divenuta l'azienda speciale dello stesso Comune incaricata della gestione del mercato;

considerato che:

l'ex Comicent è un immobile di pregio e, come indicato dal sito del Comune di Pescia, è "uno dei più significativi esempi di architettura 'High tech'" che "precede di solo un anno il progetto di Renzo Piano e Richard Rogers per il Centre Pompidou di Parigi";

diversi anni di mancata manutenzione ordinaria e straordinaria, cui si sono aggiunti vari cambiamenti nella normativa antincendio e di sicurezza, hanno determinato una situazione di grave irregolarità attinente ai requisiti di idoneità all'effettuazione di ogni tipo di attività nella struttura, compresa quella della commercializzazione di fiori e piante;

nel mese di giugno 2021 i Vigili del fuoco di Pistoia hanno attivato nei confronti dell'amministratore unico di MEFIT, dottor Antonio Grassotti, le previsioni del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, per la regolarizzazione delle violazioni contestate in materia di sicurezza sul lavoro;

a seguito di diverse proroghe, l'ultima delle quali di durata semestrale, è stata fissata per il 22 giugno 2022 la data ultima e definitiva per la realizzazione dei lavori necessari al ripristino dell'idoneità degli ambienti di lavoro, sia dal punto di vista della sicurezza sul lavoro che per la normativa antincendio;

negli ultimi anni sono stati realizzati interventi sulla struttura per circa 4 milioni di euro, provenienti sia dalla Regione che dal Comune di Pescia, ma si stima che servano ulteriori 10 milioni di euro per completare i lavori e ottenere in modo definitivo il CPI (certificato prevenzione incendi);

ad oggi non risulta che siano state reperite, anche solo in parte, queste risorse nonostante varie richieste e appelli rivolti dal dottor Grassotti alle varie istituzioni;

ciò comporterà la totale chiusura delle attività all'interno del complesso del mercato a partire dal prossimo 23 giugno e quindi la questione passerà in mano alla Procura della Repubblica di Pistoia;

per tutti gli imprenditori del settore florovivaistico e le loro famiglie, il mercato rappresenta un luogo di riferimento assolutamente necessario per lo sviluppo delle loro attività in quanto capace di garantire tutti i servizi difficilmente fruibili se non in un'economia di scala;

con la paventata chiusura del mercato si verificherebbe, invece, una frammentazione delle attività, con un gravame difficilmente prevedibile per un comprensorio già colpito da problematiche economiche e riduzione del lavoro,

si chiede di sapere:

come si intenda dare priorità alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza per un'opera pubblica di indiscusso interesse strategico locale e regionale, eventualmente con la previsione di utilizzare fondi ad hoc assegnati all'Italia nell'ambito del progetto Next generation EU;

se sia nella volontà politica di trovare una soluzione immediata che tuteli anche nel breve termine il lavoro e l'indotto di migliaia di famiglie, con il reperimento dei fondi necessari ai lavori e, soprattutto, con un accordo che permetta di proseguire l'attività mercatale durante l'esecuzione dei lavori.

(4-06761)