Interrogazione, Morrone Lega Camera, su rinnovabili e restituzione guadagni extra aziende agricole

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12683

presentato da

MORRONE Jacopo

testo di

Lunedì 1 agosto 2022, seduta n. 735

MORRONE. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

è di questi giorni – tra l'altro del 25 luglio 2022 – la notizia del malcontento esternato da diversi imprenditori agricoli e associazioni di categoria della Romagna a fronte dell'entrata in vigore di una norma contenuta nella legge 28 marzo 2022, n. 25, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» – (cosiddetto decreto «sostegni-ter»), che va a colpire i guadagni «extra» di quelle aziende che in passato avevano investito nell'energia rinnovabile;

la norma sta, infatti, facendo insorgere in capo agli imprenditori agricoli che producono energia l'obbligo di versare una differenza tra il prezzo di vendita e quello di riferimento;

la disposizione prevede che l'agricoltore che ha impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 Kw riceva dal Gestore servizi elettrici (Gse) un prezzo massimo per la vendita di energia pari alla media degli ultimi 10 anni fino al 31 dicembre 2020, ovvero 58 euro al Mw;

tuttavia, il fatto che il mercato nei mesi scorsi abbia ecceduto questo valore comporta che le imprese si trovano a dover restituire una parte di quanto percepito;

tra le aziende più colpite ci sono anche quelle di piccoli agricoltori che non fanno dell'energia rinnovabile il loro core business, ma una diversificazione della loro attività;

la disposizione in questione appare all'interrogato come una beffa nei confronti di una categoria che era stata incentivata dallo Stato a investire sull'energia, contribuendo in maniera rilevante alla produzione dell'elettricità Made in Italy e che ora si vede costretta a restituire una sorta di tassa sui profitti extra;

la misura arriva, altresì, in un contesto di estrema difficoltà per l'intero settore, cui si aggiunge l'aumento del costo delle materie prime, la siccità e la scarsa disponibilità di manodopera –:

se il Ministro interrogato intenda porre in essere iniziative di competenza per rimediare a questa grave situazione che rischia di compromettere non solo l'attività, ma la sopravvivenza stessa di tante aziende.

(4-12683)