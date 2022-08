Interrogazione, Murelli Lega Camera, su danni da maltempo E. Romagna e attivazione Fondo di solidarietà nazionale

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12681

presentato da

MURELLI Elena

testo di

Lunedì 1 agosto 2022, seduta n. 735

MURELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

nella notte tra martedì e mercoledì 27 luglio 2022, eccezionali nubifragi, temporali e forti raffiche di vento hanno colpito alcune zone dell'Emilia-Romagna, creando frane, allagamenti, fiumi di fango, caduta di alberi ed enormi disagi tra la popolazione con decine di interventi dei vigili del fuoco;

in particolare nel Piacentino, a Pianello Val Tidone e Trevozzo, fango e acqua hanno invaso le sedi stradali con allagamenti e blocchi stradali, soprattutto per la strada statale 412 invasa dal fango e rimasta interdetta al traffico per ore;

nel Parmense, sia in provincia che nel capoluogo, sono stati più di 40 gli interventi dei vigili del fuoco per danni a strutture e arredi da giardino provocati dalla caduta di alberi; in provincia di Reggio Emilia si è registrato lo stesso scenario: la pioggia torrenziale e il forte vento, in particolare nella notte, hanno creato allarme tra i cittadini, crollo di alberi sulle sedi stradali e sulle automobili, anche tranciando, in alcuni casi, le linee elettriche;

una cascata di fango ha travolto anche la strada di Lorenzasco, che collega Pianelli alla strada per Agazzano, sulla sponda destra del Tidone; residenti e operatori, dalla mattinata seguente, si sono messi al lavoro con l'ausilio di trattori per ripulire strade e marciapiedi;

ancora una volta l'agricoltura piacentina ha dovuto fare i conti con la grandine, che ha distrutto produzioni e vigneti, oltre che le strutture delle aziende e i collegamenti stradali;

tale perturbazione atmosferica si inserisce nel contesto della fortissima siccità delle scorse settimane, ove gli agricoltori, che speravano nelle piogge, si sono colti alla sprovvista da precipitazioni violente e grandinate inaspettate; infatti, la pioggia caduta, invece di essere un sollievo per combattere la siccità nelle campagne, ha provocato enormi danni, senza risolvere i problemi di siccità, poiché i terreni non sono riusciti ad assorbire l'acqua che è caduta violentemente e si è allontanata per scorrimento provocando frane e smottamenti;

l'interrogante è a conoscenza che la regione Emilia-Romagna è in procinto di inviare la richiesta per la dichiarazione dello stato di emergenza a livello nazionale e per l'attivazione del Fondo di solidarietà nazionale per i danni in agricoltura –:

se il Governo intenda procedere celermente alla dichiarazione dello stato di emergenza a livello nazionale e all'attivazione del fondo della protezione civile, non appena arrivi la relativa richiesta da parte della regione Emilia-Romagna, nonché all'attivazione degli interventi contributivi e creditizi del Fondo di solidarietà nazionale per i danni in agricoltura.

(4-12681)