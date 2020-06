INTERROGAZIONE, MURONI LEU CAMERA, SU CONTRASTO A LAVORO NERO E CAPORALATO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05957

presentato da

MURONI Rossella

testo di

Martedì 9 giugno 2020, seduta n. 353

MURONI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per il sud e la coesione territoriale. — Per sapere – premesso che:

a inizio marzo 2020, in piena pandemia, un giovane bracciante agricolo indiano si ribella all'imprenditore per il quale lavora a Terracina. Chiede dispositivi di protezione, mascherina e guanti. Una ribellione che gli costerà lesioni riscontrate dall'ospedale di Terracina su varie parti del corpo. Due mesi dopo il titolare dell'azienda viene arrestato. Su impugnazione del difensore cadono le esigenze della misura restrittiva, mentre nel merito dei maltrattamenti denunciati dal bracciante si deciderà con un'udienza ad hoc;

a questo punto il caso diventa politico perché interviene l'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini, che va dritto al punto e addita Marco Omizzolo, giornalista e sociologo Eurispes, come l'autore di una campagna denigratoria della buona imprenditoria locale;

«L'onorevole Nicola Procaccini di Fratelli d'Italia ed ex sindaco di Terracina ha affermato su Facebook che dovrei chiedere scusa alla città del Sud Pontino, all'imprenditore agricolo accusato di estorsione nei riguardi di un suo ex lavoratore di nazionalità indiana trovato in un fosso, malmenato, e al suo partito (...) – dice il sociologo – Ovviamente col suo messaggio ha volutamente aizzato una canea di odiatori di varia natura contro il sottoscritto» (Marco Omizzolo);

un'inchiesta recente ha portato alla luce la commistione tra organizzazioni senza scrupoli, rifiuti e agricoltura: intere distese coltivate venivano utilizzate per sotterrare rifiuti speciali spacciati per concime. La terra, ad un certo punto ha iniziato ad emettere strani fumi ed è scattata un'inchiesta per inquinamento ambientale;

pur volendo solo restare allo sfruttamento dei braccianti, va ricordato che le inchieste su caporalato e maltrattamenti sono state sei in un anno e che, in due mesi, gli arresti sono stati cinque (incluse le misure ultime di Terracina). Le organizzazioni di categoria delle imprese, pur avendo avviato un percorso di risanamento con protocolli d'intesa e corsi di formazione, non si sono mai (finora) costituite parte civile nei processi e nemmeno i comuni nei quali insiste la sede legale delle aziende, tranne in un caso, a Latina. La prefettura di Latina, nel frattempo, ha emesso nuove interdittive antimafia per aziende legate alla filiera dell'agricoltura, ossia nella mediazione e nel trasporto di ortofrutta da e per il mercato ortofrutticolo di Fondi;

l'ultima indagine su uno dei maggiori autotrasportatori di Fondi, Giuseppe D'Alterio, detto o'marocchino, «risale» al febbraio del 2020 e ha svelato uno spaccato sconvolgente, come confermato da un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale e reale emessa dal tribunale ordinario di Roma: l'amministratore giudiziario delle società di trasporto di D'Alterio ha gettato la spugna perché in un anno non ha trovato nessun vettore che volesse trasportare frutta con quei camion, né produttori che fornissero merce, né autisti o impiegati amministrativi. Per questo ha restituito anche i libri della società e ha riferito ai magistrati che c'era un «brutto clima» e gente che ha confessato di non poter lavorare con lui perché «ha famiglia ». Tutto questo è stato denunciato in articolo di Graziella Di Mambro pubblicato il 29 maggio 2020 sul sito online di «Articolo 21 liberi di...» e da un articolo di Marco Omizzolo pubblicato il 2 giugno 2020 per il quotidiano «Il Manifesto» –:

se sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e nel caso quali iniziative di competenza il Governo intenda avviare urgentemente per sconfiggere definitivamente questo drammatico fenomeno che tiene in ostaggio una delle più importanti zone agricole d'Italia;

quali iniziative il Governo intenda assumere per rafforzare e completare il nuovo quadro normativo introdotto per contrastare il lavoro nero e il caporalato.

(4-05957)

-RIPRODUZIONE RISERVATA-