Interrogazione, Muroni Misto Camera, su tutela ambiente e paesaggio da evento #ISDE2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06472

presentato da

MURONI Rossella

testo di

Mercoledì 21 luglio 2021, seduta n. 544

MURONI. — Al Ministro della transizione ecologica, al Ministro della cultura, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

dal 30 agosto al 4 settembre 2021 fra Piemonte (Val Curone, Provincia di Alessandria) e Lombardia (Valle Staffora, Provincia di Pavia) si svolgerà l'International Six Days Enduro 2021 (#ISDE2021), campionato mondiale di motociclismo fuoristrada, la cui partecipazione riguarda ventinove nazioni, per un totale di oltre duecento squadre, per un totale di oltre seicento concorrenti;

i percorsi di gara saranno allestiti nei suddetti territori. L'autorizzazione dei percorsi compete alle comunità montane per ciò che riguarda i sentieri, ai singoli comuni per la rete Vasp (Viabilità agro silvo pastorale) e le regioni per le deroghe riguardanti alvei, greti fluviali e aree protette, sulla base di adeguati studi di valutazione di incidenza ambientale;

con l'intenzione di monitorare i suddetti iter autorizzativi, Legambiente ha periodicamente effettuato accessi agli atti, l'ultimo dei quali pochi giorni or sono. Da tali accessi agli atti non risulta aperta, a circa un mese dalla manifestazione, alcuna pratica;

presso il campo base indicato dagli organizzatori, da allestire presso l'aeroporto di Rivanazzano Terme (PV), sono attese circa duemila persone provenienti da tutto il mondo, non risultando in merito né autorizzazioni né piani per il contenimento della pandemia;

l'esame e la valutazione necessari alle autorizzazioni da parte degli enti preposti implicano diverse settimane di lavoro (circa due mesi solo per una valutazione di incidenza ambientale), il che rende irrealistico il definitivo espletamento di tutte le pratiche di autorizzazione, considerando la comunicazione avviata dagli organizzatori di un regolare svolgimento dell'evento, senza riserva alcuna;

Isde 2021 è stato infatti presentato a Pavia il 14 giugno 2021, alla presenza del Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, On. Gian Marco Centinaio. In tale sede, il Sottosegretario ha ribadito il suo impegno a sostegno della manifestazione e degli organizzatori, pur non sussistendo nessun iter autorizzativo;

domenica 18 luglio 2021 Legambiente ha coinvolto numerosi cittadini in un flash mob per esprimere dissenso nei confronti della pratica indiscriminata dell'enduro nelle aree interne, evidenziando come il beneficio per la cittadinanza di un evento «mordi-e-fuggi» (5 giorni ) come #ISDE2021 sia notevolmente inferiore rispetto a quello di una costante valorizzazione del territorio basata sulla peculiarità del paesaggio e delle risorse, e non sul loro consumo indiscriminato ed aggressivo;

in assenza di adeguata regolamentazione e controlli, la pratica dell'enduro si svolge non solo sui sentieri pedonali e in adiacenza di infrastrutture per la mobilità dolce come la Greenway Voghera-Varzi appena inaugurata, ma anche nelle aree interne dal delicato equilibrio economico e naturalistico, mettendo inoltre a rischio la sicurezza di escursionisti e ciclisti;

secondo l'associazione ambientalista, Isde 2021 pregiudicherebbe gli investimenti in sostenibilità e le reti di partnership fin qui finanziate con contributi pubblici (ad esempio: Comunità montana dell'Oltrepò Pavese) e privati (ad esempio: Fondazione Cariplo) vanificando gli ingenti lavori di recupero e manutenzione sulla rete dei sentieri, gli interventi a tutela della biodiversità e la promozione del turismo destagionalizzato e sostenibile;

è stata aperta una raccolta di firme indirizzata al Parlamento, al Ministero della transizione ecologica, alla Comunità montana e ai comuni dell'Oltrepò Pavese, cui ha aderito anche il portavoce nazionale di Legambiente –:

se siano a conoscenza di quanto riportato in premessa e, nel caso, se non ritengano urgente adottare iniziative, per quanto di competenza e in raccordo con gli enti interessati, al fine di assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio nelle aree in questione, nonché salvaguardare l'auspicata ripresa economica locale e delle infrastrutture, oltre che l'equilibrio naturalistico, agroalimentare e della biodiversità presente nel territorio.

